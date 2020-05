Hậu trường Lee Min Ho nhí nhảnh chăm ngựa nhất phẩm của ‘Quân vương bất diệt’

Quảng cáo

Lee Min Ho đăng tải đoạn phim hậu trường trên kênh youtube cá nhân. Đoạn phim này không phải cảnh diễn tập với nữ bạn diễn Kim Go Eun, mà là với con ngựa Maximus trong “Quân vương bất diệt”. Anh từng nói về bạn diễn đặc biệt này khi đoàn làm phim ra mắt.



Trong video hậu trường, Lee Min Ho chủ yếu xuất hiện trong trang phục và phong thái đế vương cưỡi Maximus trong một số cảnh quay đẹp hút hồn. Ở hậu trường, anh cũng vỗ về chú ngựa, cho nó ăn kẹo và dành những cử chỉ trìu mến cho diễn viên đặc biệt. Lee Min Ho cũng có lúc kinh ngạc vì con ngựa ăn lá cây.



“Quân vương bất diệt” phát tới tập 6 trên đài SBS và Netflix vào tối 2/5. So với bốn tập đầu bị khán giả chê lê thê, rườm rà khó hiểu, những tình tiết ở tập 6 có phần rõ ràng hơn, hé mở cao trào trong những tập sắp tới, nhất là tình cảm giữa Lee Gon (Lee Min Ho) và Jung Ta Eul (Kim Go Eun).

Bảo Hân