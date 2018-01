Hoa hậu Hoàn vũ "mặc như không" biểu diễn táo bạo ở Grammy 2018

Một số giải thưởng chính của Grammy 2018

- Album của năm: 24K Magic - Bruno Mars

- Ca khúc của năm: That’s What I Like – Bruno Mars

- Ghi âm của năm: 24K Magic – Bruno Mars

- Trình diễn Pop solo xuất sắc: Shape Of You - Ed Sheeran

- Album Pop xuất sắc: ÷ (Divide) – Ed Sheeran

- Trình diễn R'n'B xuất sắc: That’s What I Like – Bruno Mars

- Ca khúc R'n'B xuất sắc: Bruno Mars – That’s What I Like

- Album R'n'B xuất sắc: 24K Magic – Bruno Mars

- Trình diễn Rock xuất sắc: You Want It Darker – Leonard Cohen

- Ca khúc Rock xuất sắc: Foo Fighters - Run

- Album Rap xuất sắc: Damn – Kendrick Lamar

- Nghệ sĩ mới xuất sắc: Alessia Cara

- Trình diễn Rap xuất sắc: Loyalty. – Kendrick Lamar feat Rihanna

- Album Đương đại xuất sắc: the Weeknd – Starboy

- Music Video xuất sắc: Humble – Kendrick Lamar

- Ghi âm Dance xuất sắc: Tonite – LCD Soundsystem

- Album Dance / Nhạc điện tử xuất sắc: 3-D The Catalogue – Kraftwerk

- Trình diễn song ca / nhóm xuất sắc: Feel It Still – Portugal The Man

- Trình diễn Rap xuất sắc: Kendrick Lamar – Humble

- Ca khúc Country xuất sắc: Chris Stapleton – Broken Halos

- Album Country xuất sắc: Chris Stapleton - From a Room: Volume 1