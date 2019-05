Hội An - 'Nơi hẹn hò' của âm nhạc hợp xướng

Hội thi diễn ra từ ngày 15 đến 19/5 tại thành phố Hội An. Ở lần thứ 6 tổ chức , sự kiện đã thu hút 1.000 nghệ sĩ thuộc 21 đoàn hợp xướng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Trung Quốc, Estonia, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Hà Lan, Philippines, Singapore, Hoa Kỳ. Trong đó có hai nước lần đầu tham dự là Estonia và Ba Lan.

Theo Giám đốc nghệ thuật Hội thi - Giám khảo Đặng Châu Anh, Estonia lần đầu tiên tham dự Hội thi tại Hội An với 2 đoàn Hợp xướng nữ gây ấn tượng về số lượng thành viên và chất lượng nghệ thuật. Đặc biệt Đoàn hợp xướng Tartu Ulikooli Akadeemiline Naiskoor (nhạc trưởng Cornelius selo atmanto) thể hiện rất bay những tác phẩm mức độ khó.

Indonesia năm nay mang đến 4 đoàn tương tài tương sức làm khó cho ban giám khảo. Khán phòng như bị thôi miên trước hầu hết các phần thi của Indonesia. Giám khảo Đặng Châu Anh nhận xét: Indonesia luôn là những đội mạnh, đáng nể, đối thủ nặng ký, giống như Philippines của những kỳ trước. Họ mạnh vì sức làm việc chăm chỉ, khổ luyện từng hơi thở nhịp độ, đạt độ cao chính xác tuyệt đối. Khán giả được thưởng thức sự hoàn hảo không chỉ cách hát mà cả cách họ di chuyển, gương mặt, biểu cảm. Trong Ban giám khảo có xu hướng thẩm mỹ hơi khác nhau. Có người thich sự hoàn hảo, có người lại cho rằng như thế sẽ thiếu tự nhiên “ không nhất thiết phải cần đến giọng opera, thính phòng kỹ thuật cao mà cần giọng tự nhiên chạm đến trái tim người nghe”. Đoàn Vocalista Angels (Indonesia) vừa có sự hoàn hảo vừa tạo hiệu ứng mạnh trong khán phòng và đã giành Giải đặc biệt một cách thuyết phục.

Năm nay Việt Nam có 6 đội (trong đó 4 đội được đào tạo âm nhạc) tham gia nhưng đoàn hát tốt nhất lại là Đồng Vọng của 50 ca sĩ nhân viên, công nhân của một Khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Hầu hết các thành viên trong ban giám khảo ngỡ ngàng với chất liệu âm nhạc, hòa âm đẹp của nhạc trưởng tài năng Lê Quốc Vương, khả năng trình diễn chuẩn chỉnh của các ca sĩ chưa từng học nhạc lý.

Tối 18/5, tại phố cổ Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội Interkultur (Cộng hòa liên bang Đức) tổ chức lễ bế mạc hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam 2019. Sau lễ công bố trao giải thưởng, cuộc diễu hành của gần một nghìn ca sĩ làm phố cổ Hội An đêm trăng thêm lung linh náo nhiệt.

Tổ chức Interkultur khi chọn Hội An là đơn vị chủ nhà của hội thi hợp xướng quốc tế năm 2019 đã gọi Hội An là “Nơi hẹn hò” và bản thân ông Stefan Bohländer, Phó Chủ tịch Interkultur cũng nhận xét: Sự kiện tại Hội An thật sự nổi bật và đem đến cho các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới những ấn tượng đẹp về văn hóa của đất nước Việt Nam.

