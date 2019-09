Hồng Diễm đã 'lên đồng' khi sống kiếp ăn bám chồng, 'chịu nhục' triển miên

Quảng cáo

Diễn xuất ngày càng chín của Hồng Diễm

Khuê trải qua nhiều biến cố, diễn biến tâm lý phức tạp hơn trong phần sau của Hoa hồng trên ngực trái

Khuê của Hồng Diễm không cam chịu mãi

Hoa hồng trên ngực trái là phim truyền hình đề tài gia đình nối sóng khung giờ phim 21h45 thứ tư, thứ Năm hằng tuần trên VTV3 sau khi “Mê cung” kết thúc. Trong phim của đạo diễn Vũ Trường Khoa, Hồng Diễm lại được mời vào vai cô vợ cam chịu, chấp nhận lui về nội trợ để chồng yên tâm gây dựng sự nghiệp.Kể từ khi xuất hiện trên phim truyền hình, dường như Hồng Diễm luôn đóng đinh với vai người phụ nữ dịu dàng, cam chịu mà gần nhất là hai phần Cả một đời ân oán. Gương mặt, giọng nói của Diễm dường như không cần cố gắng gì cũng ra được vẻ của nhân vật thuộc tuýp phụ nữ nhu mì.Những tập đầu tiên Khuê của Hoa hồng trên ngực trái cũng không thoát khỏi vỏ bọc ấy. Cô dính bầu khi còn là sinh viên đại học, chấp nhận cưới Thái (Ngọc Quỳnh) và bỏ dở sự nghiệp học hành ở nhà nuôi con, bếp núc.Khuê của Hồng Diễm rơi vào bi kịch của người phụ nữ phụ thuộc kinh tế, bị chồng ngày càng coi thường. Thấy vợ ăn mặc lôi thôi gọi mình ở công ty, chồng cô nói với đối tác rằng đó là giúp việc. Thái không tiếc lời chì chiết vợ ăn bám, ăn hại. Khuê tiêu một đồng cũng phải xin chồng, đến mức San bạn Khuê thốt lên hỏi cô không biết nhục sao, Khuê thản nhiên “từ trước tới giờ vẫn nhục thế, nhục thêm tí nữa cũng không sao”.Không chỉ dừng lại ở những điều ấy, chồng Khuê có người tình. Cô ả người tình kia còn ngang nhiên khiêu chiến Khuê, bịa đặt đủ điều khiến Thái về nhà mắng Khuê té tát, còn yêu cầu Khuê phải xin lỗi người tình. Để cho yên ấm cửa nhà, sợ hỏng chuyện làm ăn của chồng Khuê cũng dằn lòng đi xin lỗi.Thái độ của kẻ thứ ba rất thách thức, trêu ngươi Khuê khiến cô không thể giữ bình tĩnh và hắt luôn cốc nước vào mặt. Vì điều này Khuê về nhà và bị chồng tát. Nếu cô tiếp tục cam chịu, hẳn khán giả quá có lý khi nhận xét về Hồng Diễm và lối diễn xuất có vẻ một màu. Thế nhưng câu chuyện đột ngột rẽ hướng khác.Hồng Diễm trong hai tập 7, 8 của Hoa hồng trên ngực trái có sự bùng nổ đáng mừng. Hành động hắt nước vào mặt “tiểu tam” mở đầu cho bước ngoặt, rồi khi bị chồng đánh Khuê của Hồng Diễm vùng bỏ chạy khỏi ngôi nhà mặc cho chồng quát tháo, dọa nạt.Khuê uống rượu với San tới say mềm. Đúng như cô bạn thân nhận xét khi Khuê uống rượu say “bán giời không văn tự”. Hồng Diễm có cảnh say rượu xuất sắc. Trong cơn say cô dường như lột xác, trở thành người phụ nữ mạnh mẽ dám đứng lên đấu tranh đòi hỏi sự công bằng, sự tôn trọng từ phía người chồng. Bao nhiêu cam chịu, dồn nén giờ bung vỡ òa trong trường đoạn say rượu và đối chất với chồng. Hồng Diễm như lên đồng khi diễn cảnh này.Hồng Diễm không phải diễn viên chuyên nghiệp, cô cũng không cố gắng xuất hiện thật đều và thật nhiều trên phim như người khác. Vai Mộc Miên (Cầu vồng tình yêu) khiến khán giả bắt đầu nhớ tới Diễm, nhưng cô lại vắng bóng để chăm lo cho gia đình. Matxcova mùa thay lá rồi tới phim Cả một đời ân oán, Hồng Diễm vẫn được đóng khung trong màu sắc khá nhạt nhòa của người phụ nữ chấp nhận hi sinh tất cả cho gia đình.Chỉ tới Khuê của Hoa hồng trên ngực trái, Hồng Diễm chứng tỏ cô đạt tới sự khéo léo hơn hẳn khi xử lý diễn biến tâm lí nhân vật, có những nhấn nhá hợp lí, có điểm bung ấn tượng. Đúng như Hồng Diễm tâm sự, nhân vật Khuê chỉ dịu dàng, cam chịu ở những tập đầu, bởi sau đó Khuê trải qua biến cố hôn nhân đổ vỡ, chấp nhận tay trắng ra đi và tự đứng dậy sau vấp ngã và đổ vỡ.Khi ra mắt phim “Hoa hồng trên ngực trái” Hồng Diễm tâm sự, khi đọc kịch bản cô mất nhiều thời gian khóc thương cho nhân vật. Diễm cũng xác định tinh thần những tập đầu có thể bị chửi, ném đá vì quá cam chịu. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó chắc chắn mang lại cho khán giả cảm xúc khác. Bản thân Hồng Diễm cũng có được nhiều đất diễn, thể hiện sự biến chuyển tâm lý, tính cách rõ rệt hơn.

Bảo Hân