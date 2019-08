Hương Giang gặp chấn thương khi tập luyện và phải bó bột chân

Ngay sau thông tin này, nhiều bạn bè, đồng nghiệp là nghệ sĩ như Ali Hoàng Dương, Dương Hoàng Yến, Dương Khắc Linh, Lý Nhã Kỳ,…cùng các fan hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Hương Giang và chúc nữ ca sĩ mau chóng hồi phục..

Trước đó, trên story Hoa hậu Hương Giang đã đăng tải dòng trạng thái :"Có ai quen bác sĩ chấn thương chỉnh hình nào không? Mình muốn hỏi chút chuyện". Đồng thời, người đẹp liên tục trấn an "Never give up, không sao, không sao". Ngay lúc này người hâm mộ cũng dự đoán được việc nữ ca sĩ đang gặp phải một sự cố nào đó liên quan về xương.