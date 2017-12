Hương Tràm hát bốc lửa ở Hà Nội sau khi 'Em gái mưa' lập kỷ lục

Sau thành công của 'Em gái mưa', Hương Tràm tiếp tục cho ra mắt MV mới – I Want You Now với sắc màu nóng bỏng của dòng nhạc dance. Khác hẳn với những MV nhẹ nhàng trước đó của mình, lần này Hương Tràm quyết định xoay ngoắt 360 độ với vũ đạo ấn tượng với sức hút của sự quyến rũ.