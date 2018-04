Huyền My lại diện bikini ‘gây bão’ với thân hình nuột nà, trắng nõn

Sau năm 2017 với những thành công rực rỡ, Huyền My bước vào năm 2018 khi đang ở đỉnh cao về nhan sắc và sự nghiệp. Người đẹp đang có những kế hoạch, dự định lớn hơn cho tương lai, mở đầu bằng việc “nam tiến” và dần thay đổi hình ảnh quyến rũ hơn.

Mở đầu năm 2018, Á hậu Huyền My đã “thiêu đốt” người xem bằng những hình ảnh quyến rũ, nóng bỏng, vóc dáng tươi tắn qua bộ bikini đỏ rực tại biển Mũi Né (Phan Thiết)

Sau gần 4 năm đăng quang ngôi vị Á hậu, người đẹp đã có nhiều thay đổi kể cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Huyền My được biết đến là người đẹp luôn biết cách giữ gìn hình ảnh khéo léo trước công chúng.

Thường xuyên diện những chiếc váy sang trọng, quyễn rũ của các NTK tại các sự kiện, nên chuyện Á hậu Huyền My tự tin khoe dáng nuột cùng làn da trắng nõn nà, thần thái tươi tắn với bộ bikini là những lần cô gây “bão” cho fan hâm mộ

