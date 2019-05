‘Huyền thoại Hollywood’ Doris Day qua đời

The Guardian trích dẫn thông báo của Quỹ bảo trợ Động vật Doris Day cho biết, nữ ca sĩ, diễn viên Hollywood đình đám một thời Doris Day đã qua đời ở tuổi 97 tại nhà riêng ở Carmel Valley, California (Mỹ) vào hôm thứ Hai (13/5, theo giờ địa phương).

Theo quỹ bảo trợ động vật, sức khoẻ của Doris Day luôn tốt so với tuổi của bà. Tuy nhiên, gần đây bà bị viêm phổi nghiêm trọng, dẫn đến sự ra đi đột ngột. “Những người bạn thân thiết đã ở bên cạnh lúc bà ấy ra đi”, thông báo cho hay.

Hình ảnh vào cuối đời của nữ minh tinh Doris Day.

Doris Day sinh vào tháng 4/1922 ở Cincinnati, Ohio (Mỹ) trong một gia đình người Đức nhập cư đến Mỹ. Ban đầu, Doris muốn trở thành một vũ công, nhưng phải từ bỏ giấc mơ do bị gãy chân phải trong một tai nạn xe hơi.

Năm 17 tuổi, bà bắt đầu sự nghiệp ca hát. Đến năm 1945, bà trở thành giọng ca chính của nhóm Les Brown and His Band of Renown và nhanh chóng nổi tiếng nhờ bản hit đầu tiên Sentimental Journey. Một năm sau đó, Doris Day là nữ ca sĩ được trả lương cao nhất thế giới.

Sau khi rời Les Brown and His Band of Renown vào năm 1947, bà chuyển hướng hát solo và ký hợp đồng lâu dài với Columbia Records (1947-1967). Thời gian hợp tác với Columbia Records, bà có hơn 650 bản ghi âm, trở thành ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế kỷ 20. Năm 2011, bà phát hành album phòng thu thứ 29 và cùng là cuối cùng “My Heart”.

Thời trẻ, Doris Day sở hữu nhan sắc ngọt ngào và tài năng hơn người.

Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh rực rỡ của bà sau này là một nữ sinh bỏ học do mang thai ngoài ý muốn trong “Romance on the High Seas” (1948). Kể từ đó, Doris thường xuyên được mời vào vai chính thuộc nhiều thể loại, bao gồm nhạc kịch, hài kịch và phim truyền hình.

Những tác phẩm nổi tiếng của bà có thể kể đến “Calamity Jane” (1953), “The Man Who Knew Too Much” (1956), “Pillow Talk” (1959), “Move Over, Darling” (1963)… Phim điện ảnh cuối cùng bà tham gia là “With Six You Get Eggroll” (1968). Sau đó, bà đóng vai chính trong sitcom “The Doris Day Show” (1968–1973) trước khi chính thức giải nghệ và tập trung vào các hoạt động của quỹ bảo vệ động vật mang tên mình. Tham gia nhiều phim, Doris luôn từ chối các cảnh hở hang, khoe thân hay thân mật quá đà với bạn diễn. Do đó, bên cạnh danh hiệu “nữ hoàng phòng vé”, bà còn được biết đến với tên gọi “nữ hoàng trinh tiết”.

Bà luôn từ chối cảnh nóng, cảnh khoe thân mà đi lên bằng thực lực.

Trong suốt sự nghiệp rực rỡ của mình, Doris Day mang về hơn 30 giải thưởng nghệ thuật, trong đó phải kể đến: Giải thưởng Thành tựu trọn đời Grammy, Giải thưởng Huyền thoại từ Hội ca sĩ, Huân chương Tự do của Tổng thống, Giải thưởng Thành tựu Sự nghiệp của Hiệp hội phê bình phim Los Angeles…

Sự nghiệp thành công, nhưng đời tư của nữ minh tinh huyền thoại lại trải qua nhiều thăng trầm. Bà bốn lần lên xe hoa và đều không đi được đến kết cục hạnh phúc với Al Jorden (1941 - 1943), George Weidler (1946 - 1949), Martin Melcher (1951 - 1968) và Barry Comden (1976 - 1981). Đáng kể nhất, khi người chồng thứ ba qua đời năm 1968, bà phải gánh một khoản nợ lớn, buộc lòng phải đóng sitcom dù bà rất ghét phim truyền hình.

Sự nghiệp thành công, nhưng bà không may mắn về đường tình duyên.

Tú Oanh

Theo BBC, The Guardian