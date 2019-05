Jackie Cruz khoe body nảy nở, hút ánh nhìn trên biển

Ngôi sao của bộ phim truyền hình ăn khách "Orange Is the New Black" nổi tiếng với vóc dáng phồn thực, đặc biệt là vòng 1 ngoại cỡ

Không có ngoại hình hơn người nhưng nữ diễn viên sinh năm 1986 có gương mặt dễ nhìn, body nóng bỏng và khả năng diễn xuất tốt

Ít ai biết cô bước chân vào showbiz từ năm 18 tuổi với vai trò người mẫu

Ngôi sao mang 2 dòng máu Mỹ - Dominica cũng được biết đến là nữ diễn viên truyền hình thực tế khi tham gia show Kourtney and Khloé Take Miami

Jackie Cruz có lượng fan lớn trên Instagram với 1,9 triệu follower

