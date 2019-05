Jessica Minh Anh: Hoặc là đánh lớn hoặc là về nhà

Sau 10 năm thành công ở nước ngoài, mới đây siêu mẫu có ý định tìm một địa điểm để tổ chức sô diễn “độc lạ”, quảng bá cảnh quan, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Bên cạnh các tòa tháp nổi tiếng, 3 sô diễn gây ảnh hưởng toàn cầu của cô bao gồm sàn diễn cao nhất thế giới trên cây cầu kính tại hẻm núi Grand Canyon của Mỹ, sàn diễn quảng bá năng lượng mặt trời tại nhà máy Gemasolar của Tây Ban Nha, và sàn diễn quảng bá năng lượng thuỷ điện trên đập Hoover Dam tại Mỹ.

Siêu mẫu Việt Nam treo người trên tháp Eiffel- Năm 2014 làng thời trang Pháp xôn xao vì Jessica đã làm được điều này

Ngoài các sàn diễn tại các độ cao ấn tượng, Jessica cũng nổi tiếng với các chương trình thời trang trên mặt nước như sàn diễn trên sông Seine tại Pháp và sông Hudson tại Mỹ, cũng như các sàn diễn giữa đại dương trên các du thuyền sang trọng tại Sydney, New York, Hong Kong, và Dubai.Jessica Minh Anh sinh ra tại Hà Nội, lớn lên ở Moskva (Nga) nơi bố mẹ cô làm việc. Năm 16 tuổi Minh Anh về nước học nốt phổ thông, đỗ Á khoa Đại học Bách khoa ngành IT. Hết năm thứ nhất cô nhận học bổng toàn phần Đại học ngành công nghệ thông tin tại Malaysia, và thạc sĩ ngành marketing và truyền thông tại trường ĐH Birmingham của Anh.Tốt nghiệp thạc sĩ, Minh Anh mở công ty Tổ chức sự kiện, cô chọn làm các sô thời trang vì từng đi diễn catwalk thời sinh viên. Nghe tin khách sạn Savoy sang trọng top đầu London sắp mở cửa trở lại sau nhiều năm tu bổ, Minh Anh dồn hết số tiền dành dụm lên London đấu thầu mở sô thời trang nhân dịp khai trương. Sô diễn thành công. Truyền thông BBC và The Independent đưa tin tích cực về sự kiện. Nhà thiết kế danh tiếng Paul Costelloe ca ngợi Jessica trên báo Anh, ông nói với cô: “Chắc chắn cô sẽ trở thành người quan trọng trong tương lai gần”.Sau đó không lâu, thời trang quốc tế ngỡ ngàng vì cô người mẫu Việt Nam đã lấy được Cầu tháp London làm sàn diễn, đa số từng nghĩ “cô này mất trí”. Trước đó, ban quản lý không cho phép bất cứ vật nặng nào đặt lên chiếc cầu di sản, biểu tượng nước Anh. Thế mà họ đồng ý chặn khách qua cầu trong nửa ngày, cho phép Jessica đặt 150 chiếc ghế để khách thưởng thức sô.Thành công ở cầu tháp London chính là tấm visa giá trị nhất để Jessica mở đường catwalk tại những nơi tưởng như bất khả đàm phán, ở mọi châu lục.