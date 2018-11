Khán giả hỏi xoáy Phương Oanh về cha dượng Quỳnh búp bê

Khi được hỏi Phương Oanh phải hi sinh những gì cho vai diễn, cô tự điều chỉnh lại rằng nói hi sinh e hơi nặng, chuẩn xác hơn nên dùng từ cống hiến. “Trước đó Phương Oanh có công việc kinh doanh riêng, khi bắt tay quay Quỳnh Búp bê do thời gian quá dày nên phải dừng lại. Mọi người có ngày quay ngày nghỉ riêng Oanh hầu như ngày nào cũng theo đoàn xuyên suốt nửa năm. Tôi không có sức làm gì khác, dành tâm tư cảm xúc cho vai diễn quên đi cuộc sống của mình”, Oanh kể.

Ngày nào Phương Oanh cũng đi từ 6h sáng tới 10h đêm, có những ngày thời gian quay kéo dài tới 1-2h sáng mới về tới nhà. Lúc ấy về rồi chỉ nằm vật ra ngủ rồi sáng hôm sau lại quay tiếp. “Những cảnh quay đánh đập may mắn hầu hết rơi vào mùa đông nên tôi có đủ sức làm”, Oanh nói.

Phương Oanh rất vui vì có thêm tên Quỳnh

Cô bảo không phải sợ nắng vì sợ đen, sợ xấu mà bởi cô bị tiền đình, huyết áp thấp nên những ngày quay ngoài trời dưới thời tiết hơn 40 độ quả là cực hình. “Tôi chỉ sợ lăn đùng ra ngất lại khổ mọi người, nếu vì tôi mà dừng không biết đến bao giờ. Đôi khi có câu nói tôi rất thích: Hạnh phúc đến trong khó khăn vất vả. Tôi tìm thấy hạnh phúc trong những khó khăn đó”, Oanh nói.

Xuất hiện dưới hàng ghế khán giả Nhà hát Tuổi trẻ chiều 25/11 còn có diễn viên Đồng Thanh Bình-vào vai dượng Quỳnh búp bê. Khi biết có sự xuất hiện của anh, nhiều khán giả ồ lên. Một số khán giả nam còn tỏ ra thích thú với nhân vật này.

Có người đứng lên hỏi Phương Oanh rằng Quỳnh (Thủy) nghĩ gì khi bố dượng xuất hiện trở lại? Phương Oanh hơi ngớ ra rồi cô vừa cười vừa đáp: “Chắc anh hâm mộ dượng lắm nhỉ. Nếu là Thủy khi ấy sợ hết hồn hết vía rồi còn nghĩ được gì nữa”.

Khán giả hỏi xoáy Phương Oanh về nhân vật dượng Quỳnh búp bê

Một nữ khán giả trẻ hỏi Phương Oanh liệu ở tập 27 có phải cô một lần nữa bị bố dượng cưỡng ép lần nữa, cô chấp nhận để cứu Đào? Phương Oanh giải thích đúng là ở hiện trường diễn viên phải quay nhiều phương án khác nhau, tuy nhiên khi lên màn ảnh sẽ do đạo diễn, biên tập cắt dựng. Nói thế có nghĩa là Phương Oanh cũng phải đóng “cảnh nóng” ở đoạn này nhưng không thể xuất hiện trên truyền hình.

Phương Oanh hát với chị em "cùng hội cùng thuyền" Thanh Hương

Sau những vai diễn trong Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt và giờ tới Quỳnh búp bê, Phương Oanh được khen ngợi về diễn xuất. Diễn viên sinh năm 1989 kể ra đường mọi người gọi Oanh có khi còn ngơ ngạc “gọi Quỳnh cái quay lại ngay mắt sáng lên”. Cô cũng cảm ơn khán giả vì nhiều người gọi cô với giọng trìu mến “Quỳnh ơi, con ơi”. Đó là phần thưởng lớn nhất với mỗi diễn viên.

Cuộc giao lưu Quỳnh búp bê: Những chuyện chưa kể do NSƯT Chí Trung, Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ phụ trách. Đan xen với phần giao lưu là các tiết mục ca múa nhạc của Đoàn Ca múa nhạc, tiết mục của giọng hát nhí.

