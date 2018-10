Khán giả quốc tế tiếc thương về sự ra đi của nhà văn Kim Dung

Mới đây, Kim Dung, tiểu thuyết gia nổi tiếng của nền văn học Hoa ngữ với hàng loạt tác phẩm võ hiệp kinh điển đã qua đời ở tuổi 94. Rất nhiều tờ báo lớn nhỏ ở Trung Quốc và quốc tế đều đồng loạt đưa tin về sự ra đi của đại nhà văn kiếm hiệp lừng lẫy này.

Ông là tác giả tiểu thuyết võ hiệp xuất sắc nhất thế kỷ 20, được mệnh danh là "Võ lâm minh chủ" về sách kiếm hiệp. Các cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng nhất của ông đều được chuyển thể thành các bộ phim đình đám, tạo tiếng vang xa như Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Lộc Đỉnh Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ...

Ông còn được xem là một trong những nhà báo, nhà văn và nhân vật mang tầm ảnh hưởng xã hội lớn nhất tại Trung Quốc và cộng đồng người nói tiếng Hoa nhiều thập niên qua.

Một khán giả có tên Zhuhai bày tỏ cảm xúc trên Sina: "Kim Dung là nhà văn vĩ đai nhất của Trung Quốc. Dù cho hơn 1.000 năm sau, người ta vẫn còn tìm đọc các tác phẩm của ông".

Hay có ý kiến nhận xét đầy xúc động rằng: "Kim Dung, ông là dòng sông, ngọn núi và mãi mãi sống trong lòng người hâm mộ. Ông là huyền thoại của dòng tiểu thuyết kiếm hiệp".

ự ra đi của Kim Dung là cú sốc lớn với truyền thông trong nước và quốc tế.

Trên tờ Weibo, một người hâm mộ có tên Xiao chia sẻ nỗi niềm tiếc thương: "Với độ tuổi 94, ông đã sống quá thọ và sự ra đi là điều dĩ nhiên. Nó là quy luật của cuộc sống. Ông ấy đã sống cuộc đời quá lừng lẫy và để lại gia tài đồ sộ cho nhân loại. Điều ấy thể hiện giá trị sống của ông. Hãy yên nghỉ, Kim Dung".

Ngôi sao Bollywood Aamir Khan, diễn viên của bộ phim Three Idiots, cũng đăng trên Weibo về sự đi qua của Kim Dung. Anh gọi ông là "cha" và xưng "con". "Con rất buồn khi nghe tin cha qua đời. Cuốn sách của ông The Deer và The Cauldron đã cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi đọc nó chỉ vài tháng trước và ước gì có thể gặp ông ngoài đời. Ông đã tạo nên nhiều niềm vui cho rất nhiều thế hệ. Tôi là fan lớn của ông và muốn gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình. Mong cha hãy yên nghỉ. ”

Khán giả để lại bình luận dưới tờ Scmp rằng: "Kim Dung ra đi và đã để lại gia tài khổng lồ cho nền văn hoá của Trung Hoa. Ông có sức ảnh hưởng không hề nhỏ với văn học và điện ảnh của nước nhà và điều này không thể thay thế được".

Nhiều khán giả chia sẻ sự tiếc thương đối với sự ra đi của Kim Dung.

Không chỉ khán giả Trung Quốc và nhiều người hâm mộ tiểu thuyết và những bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng của Kim Dung ở các nước khác cũng để lại những bình luận chia buồn dưới các bản tin: "Dù tôi chỉ mới coi phim được chuyển thể của Kim Dung và chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết nào nhưng trước sự ra đi của ông, tôi vẫn cảm thấy vô cùng tiếc thương".

Một độc giả người Mỹ chia sẻ cảm xúc dưới tờ The Straits Times: "Tôi không am hiểu văn hoá Trung Hoa nhưng Kim Dung là tên tuổi đã nổi tiếng từ lâu. Các bộ phim chuyển thể của ông đều rất tuyệt. Tôi đã xem hầu hết trong số đó".

Theo Zing