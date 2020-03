Khánh My diện đầm lệch vai quyến rũ, nắm chặt tay bạn trai tại sự kiện

Quảng cáo

Khánh My là một trong những người mẫu nổi tiếng bởi sắc vóc ấn tượng. Từ khi đặt chân vào showbiz, Khánh My đã ghi dấu ấn bởi loạt phim như: Mỹ nhân Sài Thành, Váy hồng tầng 24, Cuối đường băng... Tuy nhiên, một thời gian dài Khánh My bất ngờ vắng bóng. Cũng từ đó, xuất hiện hàng loạt tin đồn về người đẹp như: bí mật kết hôn, quen đại gia, lo yêu đương...

Khánh My diện đầm lệch vai, khoe thân hình "quả lê" gợi cảm.

Mới đây, Khánh My bất ngờ trở trong một sự kiện tại Sài Gòn. Đáng chú ý là bạn trai Tiến Vũ luôn hộ tống bên cạnh cô. Khánh My trông viên mãn và tràn đầy hạnh phúc khi tay trong tay bạn trai kém tuổi.

Khánh My hạnh phúc bên cạnh bạn trai diễn viên.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Khánh My cho biết: “Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm vì thích mọi người tự cảm nhận và nhận xét hơn. Với tôi, tình yêu không phải chỉ làm cảm xúc của con tim mà còn là sự hoà hợp về quan điểm sống. Yêu là cùng nhau xây sự nghiệp chứ không phải thân ai nấy lo. Khi bạn độc thân, bạn tự làm mọi thứ. Tuy nhiên, khi đã có một nửa của mình, bạn nên cùng người đó xây dựng và phát triển cùng nhau”.

Tạm rời xa các hoạt động showbiz, Khánh My chuyên tập cho công việc kinh doanh cá nhân.

Khánh My hiện đang hẹn hò với Tiến Vũ, nam diễn viên từng đóng phim Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trên các trang mạng xã hội cá nhân, cả hai thường xuyên đăng ảnh tình tứ bên nhau. Chuyện tình của cả hai được cư dân mạng ủng hộ vì đẹp đôi và hạnh phúc. Vốn là người hiếm nói về chuyện tình cảm, Tiến Vũ là người yêu đầu tiên mà người mẫu Khánh My công khai tìm hiểu.

Xuân Yến