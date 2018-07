Khi trang sức ngọc trai tô điểm vẻ đẹp nữ quyền

Trong xã hội hiện đại, vẻ đẹp nữ quyền ngày càng được khẳng định qua nhiều yếu tố, là sự nghiệp, là tiếng nói, mưu cầu hạnh phúc của người phụ nữ được xã hội đón nhận, quan tâm và ủng hộ. Ngoài vẻ đẹp nữ quyền, còn có một vẻ đẹp cần được nhắc đến nhiều hơn – đó là vẻ đẹp nữ tính.

Nữ tính - vũ khí hạ gục mọi trái tim

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê từng nhấn mạnh “Nữ tính chính là khúc nhạc hay nhất giúp lòng người thư thái và làm say đấm trái tim của đấng mày râu”, đó chính là sự mềm mại, dịu dàng, kín đáo, thanh lịch và đằm thắm. Nữ tính ở người phụ nữ còn là sự tự tin thể hiện, có niềm đam mê riêng và luôn biết cách chăm sóc, yêu thương, nâng niu những nguyện vọng, ước mơ của bản thân mình. Sự nữ tính tiềm thân đã có sẵn ở mỗi người phụ nữ, chỉ cần bạn biết cách để làm sao toát ra được vẻ đẹp cùng cốt cách và thần thái rạng rỡ.

Được biết đến như một ngôi sao điện ảnh Việt, khi mới vào nghề, Diễm My 9X cũng phải “vật lộn” để tìm hướng đi, khẳng định được phong cách cá nhân. Cô sở hữu vẻ đẹp khiến mọi ánh mắt phải dừng lại và cô không để hình ảnh nhạt nhòa, Diễm My biết tận dụng những lợi thế về ngoại hình, về giao tiếp cùng tri thức để phát triển bản thân. Bên cạnh đó, cô đầu tư vào thời trang với hình tượng gợi cảm. Đặc biệt, để thêm phần quyến rũ, sang trọng, người đẹp rất thích sử dụng trang sức ngọc trai cho mỗi lần đi sự kiện hay họp mặt bạn bè.

Đăng quang Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017, H’hen Niê theo đuổi phong cách cá tính, mạnh mẽ nhưng không kém phần mềm mại, thanh lịch. Cô luôn toát ra được vẻ đẹp của sự năng động, tươi trẻ và nhiệt huyết. Và H’hen Niê vẫn rất nữ tính, rất quyến rũ và thu hút người đối diện. Phải chăng do cô khéo léo khi biết cách tôn vẻ đẹp ấy lên với những bộ cánh thời trang tinh tế cùng với phụ kiện trang sức ngọc trai?

Trang sức ngọc trai tôn vinh vẻ đẹp nữ quyền

Nhà thiết kế huyền thoại Coco Chanel từng phát biết “A women needs ropes and ropes of pearls”, nghĩa là mỗi người phụ nữ đều cần một chuỗi ngọc trai. Bởi vì chính ngọc trai là biểu trưng cho sự thuần khiết, quý phái và đầy nữ tính.