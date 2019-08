Không chỉ Hari Won, Trấn Thành từng ‘vạ miệng’ vì nói nhầm từ nhạy cảm

Khi xảy ra sự cố “vạ miệng” của Hari Won, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ clip nói nhịu của người đẹp Diễm My 9X. Trong liveshow thứ 3 của Giải thưởng truyền hình HTV diễn ra tháng 4/2016, Diễm My 9x gặp sự cố trong cuộc trò chuyện với MC Đại Nghĩa. Khi muốn dành lời khen cho đàn anh với nội dung: "Anh Đại Nghĩa là MC hội tụ đủ các yếu tố cầm kỳ thi họa" nhưng lại vô tình nói nhầm thành "hội *** tủ" trên sóng trực tiếp. Ngay khi phát hiện ra sai sót, nữ diễn viên hốt hoảng bịt miệng vì ngượng và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành câu nói. Sau đó, Diễm My 9x chính thức gửi lời xin lỗi tới toàn thể khán giả. Cô tâm sự: “Vì là lần đầu tiên dẫn chương trình trực tiếp nên My khá run và không tránh được sự cố. Cũng may là hoàn thành tốt nhiệm vụ”.