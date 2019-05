Kim Kardashian đi cưỡi voi cũng không quên khoe vòng một 'khủng'

Tuy nhiên, lời giải thích đó không đủ xoa dịu sự phẫn nộ của cộng đồng mạng. Nhiều người ý kiến, không một đơn vị cứu hộ động vật nào cho phép người khác cưỡi và chụp hình với voi được giải cứu. Điều này là bắt buộc vì cả lý do nhân đạo lẫn an toàn cho con người.

Khoảnh khắc Kim diện bikini cưỡi voi xuất hiện trong show truyền hình thực tế của gia đình cô "Keeping up with the Kardashians".