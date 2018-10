Làm ăn ở Mỹ phải 'trầy vi'

Làm việc thiện để làm Người

Tôi hỏi Jenny Hà, vì sao cô tích cực tham gia công tác thiện nguyện? Jenny cười lớn: “Em chẳng biết nói làm sao hết á? Chỉ nghĩ đơn giản là làm việc thiện để làm Người thôi”.

Jenny Hà nói: Dù sống xa quê gần 20 năm nay nhưng những nếp sống, nếp nghĩ của người Việt vẫn in đậm trong cô. Jenny dạy cho con mình những câu ca dao, tục ngữ của Việt Nam về lòng nhân ái, bao dung: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”; “Lá lành đùm lá rách”; “Thương người như thể thương thân”… Xa xứ, Jenny quan tâm đến quê hương theo cách của riêng cô: Hỗ trợ âm thầm những hoàn cảnh không may trong cuộc đời. Nhưng hiện nay, công tác thiện nguyện cũng gặp nhiều khó khăn, do có không ít trường hợp lợi dụng lòng hảo tâm của người khác. Trước khi quyết định giúp đỡ một trường hợp nào, Jenny thường bỏ thời gian đến tận nơi tìm hiểu, hoặc thông qua những mối quan hệ thân tín để xác minh. Cô cũng không “khua chiêng gõ mõ” khi làm từ thiện. Từ quê nhà, có người viết lời cảm ơn Jenny qua trang cá nhân: “Cửa đã lắp. Tường đã sơn. Điện đã kéo về. Ngôi nhà đã hoàn tất. Dự định chủ nhật này 22/07/2018 sẽ cho chú Cường ngôi nhà mới. Đã hoàn thành tâm nguyện cuối đời của chú. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn tất cả quý ân nhân và cộng tác viên đặc biệt là cô Hà Ugo (tức Jennny Hà-pv) đã giúp đỡ cho gia đình chú”. Nhân vật cần giúp đỡ tên Cường, đây là một giáo dân ở Việt Nam đang bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Đã 5 năm nay Jenny tham gia nhóm “Ngọc trong tim”, một nhóm hoạt động thiện nguyện dành cho người khuyết tật Việt Nam trên khắp năm châu, do nghệ sỹ Thành Lễ, một người anh kết nghĩa của danh ca Như Quỳnh sáng lập.