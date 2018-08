Làm vợ Việt Hoàn - vừa là động lực vừa áp lực

Theo bạn kể thì có khán giả gọi yêu Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn là “tam ca xấu béo lùn”. Bạn có chạnh lòng vì điều này?

Cái đẹp là trong mắt người nhìn. Quan trọng là ở bên người đó, mình phải cảm thấy an toàn, không phải nơm nớp lo lắng. Riêng khoản đó tôi đã thấy tôi sống thọ rồi. Nhiều ông nhan sắc cũng bậc trung thôi nhưng rất mất an toàn do quá đào hoa. Còn tôi thấy anh Hoàn toát ra khí chất quân tử. Tôi thích điều đó. Anh ấy vừa là đàn anh vừa là... chú, vừa là người bạn. Tất cả những tố chất ấy làm nên một người chồng lý tưởng trong tôi. Hình thức rồi cũng mai một, tâm hồn mới quan trọng.

Tâm hồn Việt Hoàn... đẹp thế nào, bạn có thể ví dụ?

Hiếm có người chồng nào cho vợ mình dấn thân vào lĩnh vực showbiz. Nếu anh ấy lấy sẵn một người vợ đang ở showbiz lại đi lẽ khác. Tôi lại cứ dần dần bước chân vào hồng tâm của sân khấu. Đầu tiên tôi là cán bộ Đoàn, tham gia văn nghệ, vì thế mới quen anh Hoàn. Sau đó tôi làm MC, còn bây giờ làm ca sĩ, diễn viên.

Thì rõ ràng khi tôi đi công tác, anh Hoàn phải ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa. Điều đấy rất khó với đa số đàn ông, huống chi là nghệ sĩ có tiếng như anh Hoàn. Bởi nếu để vợ ra ngoài kiếm tiền thì nhà Việt Hoàn không đến mức như thế. Quan trọng nhất anh ấy cũng sống cùng đam mê với tôi, tôn trọng quyết định của tôi.

Trước nữa, tôi là một cô đồng. Để chấp nhận một người vợ mà lấy xong lại phát ra những cái căn số không đơn giản. Nhưng anh Hoàn đã không buông tay tôi. Vợ chồng có những lúc bất đồng nhưng trên hết tất cả, tôi vẫn thấy bàn tay của tôi thật yên ấm trong bàn tay anh Hoàn.

Có thầy thanh nhạc trong nhà, bạn học hỏi được gì?

Chân dung người vợ đa tài của NSƯT Việt Hoàn. Ảnh: N.M.Hà. Đúng như các cụ nói dao sắc không gọt được chuôi. Cũng khó vì anh Hoàn theo dòng chính thống, tôi trữ tình lãng mạn. Cách xử lý của anh Hoàn khác, tôi khác. Cùng một bài, tôi hát thế này, nhưng anh Hoàn lại bảo phải đặt âm thanh ở vị trí khác. Nhưng tôi thấy phát âm như thế nó sẽ ra một cô khác chứ không phải Hoa Trần. Thế là có sự tranh cãi nhưng cuối cùng: “Em hát cơ mà, có phải anh hát đâu?!”. May quá có NSND Thanh Hoa vừa là hàng xóm vừa là người thầy bước đầu của tôi. Đến giờ khi làm bất cứ điều gì liên quan đến âm nhạc, tôi đều tham khảo ý kiến của cô.

Dù sao bạn cũng chưa có giải gì về ca hát, vậy làm sao để có show?

Để được mọi người biết tới, cái thuận lợi đầu tiên của tôi chính là vợ anh Hoàn. Khi bắt đầu đi hát, ra MV đầu tay, bao giờ cũng được báo chí giới thiệu “Bà xã Việt Hoàn chuyển ngạch là ca sĩ”... Thế là người ta vào đọc. Tức là nó khác nhiều so với một cô Hoa Trần nào đó trên trời rơi xuống. Rồi anh chị em đồng nghiệp cũng giới thiệu. Khi tôi diễn xuất trong MV của tôi hay tham gia MV Cúc ơi của chị Tố Nga, các đạo diễn cũng nhìn ra khả năng diễn xuất của tôi. Tôi lại có thêm nhân duyên với phim ảnh.

Nhỡ đâu có người cho rằng bạn toan tính lấy Việt Hoàn để có đà đi hát?!

Hồi lớp 7 tôi xin đi học Nhạc viện nhưng mẹ tôi không cho. Tôi vấp phải sự phản đối rất lớn từ gia đình và chính gia đình cũng đặt cho tôi câu hỏi tại sao lại lấy anh Hoàn, để nổi tiếng hay sao... Lúc đấy tôi cũng chưa có gì để trả lời mọi người. Tôi không khẳng định là mình sẽ hạnh phúc hay thành công mà mọi người hãy cứ dõi theo tôi và tự cảm nhận. Rõ ràng bọn tôi có 10 năm ở với nhau, sinh 3 em bé. Mọi người cũng thấy cuộc sống của cả 3 người Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn gần như rất êm đềm, không có scandal gì cả. Bởi chúng tôi là những người phụ nữ đứng tuyến sau. Nhưng khi bước chân lên sân khấu, tôi cũng không bao giờ dựa vào chuyện đời tư hay scandal gia đình...

Có 3 cô con gái rồi, chồng bạn có nói về em bé tiếp theo?

Anh Hoàn là con út. Các anh của anh Hoàn toàn đẻ con trai, nên cũng không có áp lực phải duy trì gia phả, dòng họ gì cả. Anh Hoàn lại khá văn minh và cảm thấy mãn nguyện với tình yêu của ba cô con gái dành cho mình. Vừa rồi nhà tôi sang Thái, mặc áo đồng phục gia đình nên thấy mình đi qua người ta cứ đếm xong bảo anh Hoàn: “Ông thật quá may mắn, đẻ 3 cô con gái!”. Việt Hoàn cứ ngồi cười. Với tư duy của người Việt Nam, nhất là khi anh có sự nghiệp như thế mà không có con nối dõi thì: “Nhà cao cửa rộng con rể ở/Tiền để ngân hàng cháu ngoại tiêu”. Nhưng với anh Hoàn: “Có con rể về ở thì càng đông vui, còn có tiền gửi ngân hàng để dành cho cháu ngoại tiêu thì mình để phúc đến đời cháu tốt quá!”.

Việt Hoàn hơn bạn tới 18 tuổi. Làm sao anh ấy tán đổ được bạn?

Chúng tôi đồng cảm với nhau chứ cũng không ai phải tán ai. Tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự, tôi về làm cán bộ Đoàn Bộ Thương mại. Tôi mời anh Hoàn đi diễn cho một công ty trực thuộc bộ, hôm đấy có cả Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh. Mọi người hát thì tôi đều ngưỡng mộ riêng anh Hoàn vừa bước lên sân khấu, tự dưng người phụ nữ trong tôi cảm nhận được người này sẽ có một mối quan hệ nào đấy với mình. Nó như một dạng linh cảm. Tối đấy tôi chỉ nhắn tin: “Bài này em nghe nhiều người hát rồi nhưng hôm nay anh hát rất hay...”. Nếu bình thường anh Hoàn cũng không nhắn tin lại đâu bởi một ngày có nhiều fan hâm mộ. Nhưng anh Hoàn nhắn lại... Lúc đầu bản thân tôi không xác định gì, coi như anh em bạn bè. Lúc ấy tôi mới ra trường, còn anh Hoàn cả nước biết đến. Nhưng càng nói chuyện với nhau khoảng cách càng thu lại và hai người ngấm nhau lúc nào không biết. Anh ấy thích kiểu tơn tơn của tôi. Còn tôi thấy sự chững chạc của anh ấy đủ để mình lắng lại.

Ðến giờ trong cuộc sống vẫn có những lúc tôi chông chênh. “Vợ Việt Hoàn” vừa là động lực cũng vừa là áp lực với tôi. Nhưng giờ phút này tôi thấy mãn nguyện, kể cả sự nghiệp có dừng ở đây vì tôi đã bước chân vào hồng tâm sân khấu và chồng tôi đã ủng hộ tôi. Ðó là điều tuyệt vời nhất. Ca sĩ Hoa Trần

