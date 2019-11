Lan Khuê sinh con trai đầu lòng

Quảng cáo

Chiều ngày 23/11, doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh ôm con trai vào lòng kèm dòng trạng thái: "And just like that, our lives will never be the same. Mom and dad love you, Connor" (Tạm dịch: Và cứ thế, cuộc sống của chúng ta sẽ không giống nhau. Ba mẹ yêu con, Connor).



Doanh nhân John Tuấn Nguyễn hạnh phúc khi con trai chào đời.



Trước đó, ông xã của Hoa khôi Áo dài 2015 từng hài hước tiết lộ giới tính con đầu lòng và háo hức chờ đợi ngày con chào đời. Anh viết: “Connor, my lil man, now countin down till the day I have to wipe yo booty” (Tạm dịch: Connor, người đàn ông bé nhỏ của ba, bây giờ ba đang đếm ngược từng ngày để phải lau mông cho con đây).

Sau khi biết tin Lan Khuê đã sinh con, nhiều sao Việt như Bảo Thy, Đông Nhi, Phương Mai… đã gửi lời chúc mừng tới hai vợ chồng. Được biết, Lan Khuê đã sinh em bé tại một bệnh viện quốc tế vào sáng 23/11. Hiện, sức khỏe của cô và em bé đã ổn định.

Lan Khuê kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào tháng 10/2018. Sau khi lên xe hoa, cô hạn chế tham gia hoạt động showbiz và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, kinh doanh, đi du lịch…

Đỗ Quyên