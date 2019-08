Lê Ngọc Ánh ấp ủ đưa ngành phun xăm Việt Nam vươn tầm thế giới

Là chủ sở hữu của Ngọc Ánh Academy - một cơ sở thẩm mỹ uy tín tại TP. Thanh Hóa, Lê Ngọc Ánh từng có nhiều năm kinh nghiệm cũng như đạt hàng loạt giải thưởng trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ. Chị cũng từng trực tiếp đào tạo hàng loạt những thế hệ học viên lành nghề trong nước.

Nhưng không dừng lại ở đó, nhận thấy các học viên của mình cũng như nhiều bạn trẻ làm nghề thiếu đi những sân chơi có quy mô lớn để có thể khẳng định tay nghề của bản thân, Lê Ngọc Ánh nhen nhóm ý định mở ra những cuộc thi nghề nghiệp thực sự chất lượng. Nói là làm, từ 2017, sau khi trải nghiệm qua nhiều sự kiện lớn nhỏ khác nhau, cô gái đến từ xứ Thanh đã quyết định bắt tay vào làm một cách nghiêm túc.

Từ 2017 tới nay chị đã nằm trong BTC cuộc thi Phun Xăm Quốc Tế Việt - Hàn - Thái 2017, BTC Master Class Best Face Of The PMU 2018, BTC Permanent Makeup Asia 2018, Trưởng ban tổ chức Best Face PMU 2018, Best Face PMU Season2 - 2019, Young Talent Of The PMU 2018, Master Class Global PMU 2019, Phun Xăm Toàn Cầu Global PMU 2019...

Điểm nổi bật của những cuộc thi này chính là sự góp mặt của hàng trăm thí sinh trên khắp cả nước và đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước cực uy tín. Rất nhiều chuyên gia từ các nước có ngành phun xăm phát triển đã tới Việt Nam làm giám khảo và trình diễn như chuyên gia từ Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia…