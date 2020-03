Lê Thúy thừa nhận có thói quen kiểm soát điện thoại và tin nhắn của chồng

Quảng cáo

Năm 2015, Lê Thuý lên xe hoa với diễn viên Đỗ An nhờ sự mai mối của ca sĩ Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng. Đến cuối năm 2018, sau tám năm sải bước trên sàn catwalk, Lê Thúy bất ngờ tuyên bố giải nghệ để dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh riêng.

Diễn viên Đỗ An cũng tiết lộ thêm rằng ở thời điểm đó, Lê Thúy đã đồng ý đi đến hôn nhân với anh, nhưng cô vẫn còn phân vân việc mình sẽ dành hết cuộc đời còn lại của mình cho một người đàn ông. Với Lê Thúy, cô cũng chia sẻ về việc mình vắng bóng hoàn toàn khỏi sàn diễn để tập trung làm vợ, chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Từng có thời điểm, Lê Thúy sụt đến 10kg trong vòng 2 tháng và hình ảnh gầy tong teo của cô khiến khán giả lo lắng. Chính vì vậy, cô muốn rút lui trong việc catwalk, điều chỉnh cân nặng và có lộ trình rõ ràng cho việc sớm có em bé.

Vợ chồng siêu mẫu Lê Thúy - Đỗ An là một trong những cặp đôi hạnh phúc của showbiz Việt

Đỗ An cũng khẳng định: “Với riêng An, An nghĩ An và Thúy sinh ra để dành cho nhau. Sự khác biệt hai đứa rất đối lập. Cái gì An mạnh thì Thúy yếu và ngược lại.”. Sự đối lập cũng khiến cho mối quan hệ giữa cả hai cũng có những mâu thuẫn nhưng chưa bao giờ Lê Thúy và Đỗ An xung đột gay gắt.



Đỗ An khẳng định anh và Thúy sinh ra để dành cho nhau

Lê Thúy cũng “kể xấu” chồng là một người nói rất nhiều, tán tỉnh lại nhạt nhẽo vì không có chiêu gì để lấy lòng cô ngoài việc chở vòng vòng đi quanh Sài Gòn, ăn uống. Còn với Đỗ An, Lê Thúy là người hay cằn nhằn, ăn hiếp chồng và nóng nảy. Đặc biệt, Lê Thúy còn kiểm soát chặt chẽ điện thoại và tin nhắn của chồng, thường xuyên xem tin nhắn của Đỗ An và anh hoàn toàn thoải mái về điều này.

Lê Thúy có thói quen kiểm soát điện thoại và tin nhắn của chồng

Từ khi trở thành vợ Đỗ An, thi thoảng Lê Thúy vẫn nhận được những lời mời đi ăn, tán tỉnh từ những người đàn ông khác. Cô cho biết vẫn nhận lời đi ăn trưa nhưng thẳng thắn khẳng định mình là người có gia đình, không bao giờ để người thứ ba chen vào tình cảm giữa hai vợ chồng.

Giải thích thêm về điều này, Đỗ An nói: “An đã từng chấp nhận chuyện Thúy đi ăn trưa với người đàn ông khác khi An và Thúy đang giận nhau. Lý do vì sao An chấp nhận, nếu vị trí của và tình cảm của mình với vợ mà đủ thì chắc chắn Thúy sẽ ở lại.”. Anh cũng nói thêm, đàn ông ngoài kia đều có mặt tốt lẫn mặt xấu, Đỗ An tin vợ là một người thông minh để nhận định được.

Lê Thúy sinh năm 1991, giành vị trí thứ 3 của Vietnam's Next Top Model 2011, từng được xem là "nàng thơ" của NTK Đỗ Mạnh Cường. Cô là một trong những người mẫu nữ cao nhất Việt Nam (1,84 m), sở hữu gương mặt đậm chất thời trang cùng khả năng catwalk chuyên nghiệp. Mặc dù sở hữu chiều cao 1m84 nhưng thời điểm tham gia Vietnam's Next Top Model 2011, Lê Thúy chỉ nặng hơn 40kg, hình ảnh của cô từng gây ám ảnh về thói biếng ăn trong làng mẫu và bị đóng mác “bộ xương di động”.

