Linh Rin xóa hết hình đôi, thừa nhận rạn nứt tình cảm với con trai Johnathan Hạnh Nguyễn

Linh Rin xóa hết hình đôi, thừa nhận rạn nứt với Phillip Nguyễn

Mới đây, trên Instagram của Linh Rin, tất cả hình ảnh của cô đều biến mất, bao gồm cả những tấm chụp cùng bạn trai Phillip Nguyễn. Nữ diễn viên chỉ để lại một tấm ảnh kèm theo dòng trạng thái tâm trạng.

Cụ thể, cô viết: “Nếu có thể vì mình buồn mà khóc thì vì ai đó, mình buồn mà khóc cũng dễ hiểu. Nhưng nếu ai đó không vì mình mà mình bởi vậy cũng không vì mình thì đúng là một điều khó hiểu nhất trên đời này. Đúng không? Chỉ là sau cùng, cuộc đời này cốt lõi vẫn dạy chúng ta - dù thắng hay bại, đúng hay sai, được hay mất - cũng không vì đó mà đánh mất sự bình yên của bản thân. Điều vô giá ấy không thể tùy tiện mà đánh mất”.

Hành động của Linh Rin khiến nhiều khán giả đồn đoán cô và Phillip Nguyễn chia tay hoặc nảy sinh tranh cãi. Khi Zing liên hệ, Linh Rin ngập ngừng chia sẻ về chuyện tình cảm. Cô cho biết bản thân những ngày qua khá mệt mỏi và đang cần thời gian suy nghĩ thêm. Nữ diễn viên thừa nhận chủ động xóa hình trên Instagram và nói thêm: “Hiện tại, tôi chưa muốn trả lời vấn đề này. Tôi nghĩ câu trả lời sẽ có theo thời gian”. Khi Zing đặt câu hỏi: “Mối quan hệ tình cảm của Linh Rin và Phillip Nguyễn đang trục trặc?”, hot girl đáp: “Tôi nghĩ điều đó cũng rõ ràng mà”.

“Lúc này, tôi muốn cân bằng cuộc sống và có thêm thời gian để suy nghĩ sáng suốt. Tôi chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng ở hiện tại bởi bản thân tôi cũng đang trốn tránh nó”, cô tâm sự thêm. Phillip Nguyễn, Linh Rin công khai chuyện tình cảm vào ngày 27/8/2019 thông qua video ghi lại khoảnh khắc thân mật bên nhau. Sau đó họ thường xuyên đăng ảnh, bày tỏ tình cảm với đối phương trên mạng xã hội. (THEO ZING)

Diễn viên Hoàng Yến: ‘Tôi 4 đời chồng thật, có gì mà ngại’

Mới đây, chia sẻ với Zing, diễn viên Hoàng Yến – người đảm nhận vai cô Xuyến trong phim “Về nhà đi con” và mới đây là “Những ngày không quên”, cho biết: “ Tôi bốn đời chồng thật thì tôi nói, có gì mà ngại. Tôi có nói sai sự thật đâu. Tất nhiên, ai kết hôn cũng muốn chỉ một lần. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Nếu không hạnh phúc, mình có quyền đi tìm hạnh phúc khác. Thêm nữa, tôi nghĩ chắc cũng do duyên số của từng người. Mình sống cho bản thân mới quan trọng, tôi không quá bận tâm những lời đàm tiếu xung quanh. Có điều này tôi muốn chia sẻ thật, lúc đầu khi thông tin tôi có 4 đời chồng được đăng tải, khoảng 60-70% dư luận chưa hiểu về tôi nên ác cảm, cho rằng tôi lẳng lơ. Nói chung ý kiến trái chiều nhiều. Nhưng bây giờ tôi thấy 90% đã hiểu hơn và thích sự thẳng thắn của mình. Tôi không làm việc xấu, cũng không hại ai cả”. (XEM CHI TIẾT)

‘Chị Google’ chỉ đường thực sự là ai?

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp cùng một phụ nữ, kèm theo dòng chia sẻ: “Các bạn ơi, nay tôi được chụp hình với chị Google trong truyền thuyết! Chị mắt 1 mí giống tôi luôn này”. Được biết, Lâm Vỹ Dạ gặp “chị Google” trong một buổi quay quảng cáo. Thường xuyên xuất hiện khi khi tra bản đồ trên điện thoại, hay trong một số clip chế của cộng đồng mạng, nhưng đây được cho là lần đầu tiên “chị Google” lộ diện trước công chúng. “Chị Google” tên thật là Thi Giang, hiện đang làm công việc MC, BTV tại đài truyền hình cáp SCTV. Cô thường xuyên góp giọng, dẫn dắt nhiều chương trình của đài. (XEM CHI TIẾT)

Choáng ngợp với không gian rộng lớn như 'trung tâm thương mại' trong nhà Hoàng Thùy Linh

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoàng Thùy Linh đăng tải video ngắn nói về việc ở nhà giữa đại dịch COVID-19. Trong đó, nữ ca sĩ tâm sự với các fans rằng khoảng thời gian này, cô ở nhà chăm sóc mèo cưng, giúp mẹ nấu bếp và tự tập vẽ. Sau đó, Hoàng Thùy Linh dẫn người xem lên phòng làm việc, cũng là phòng cô dùng để vẽ những bức tranh yêu thích. Lúc này, nữ ca sĩ vô tình để lộ không gian sang trọng và rộng lớn trong căn nhà của mình trước ống kính máy quay. Có thể thấy, phòng khách nhà nữ ca sĩ rất rộng lớn, được thiết kế với gam màu chủ đạo là đen, trắng giống như không gian trong một khách sạn hạng sang. Sau khi đăng tải, đoạn clip của ca sĩ “Để mị nói cho mà nghe” nhận được hơn 70.000 lượt xem và 6.600 lượt yêu thích. Trong phần bình luận, nhiều người viết "Nhà rộng cứ như trung tâm thương mại vậy”, “Nhà đẹp và hoành tráng quá”, “không ngờ nhà Hoàng Thùy Linh như khách sạn 5 sao vậy”,…(XEM CHI TIẾT)

Vì sao fan Như Quỳnh đòi tẩy chay Quang Lê?

Quang Lê- Như Quỳnh từng là cặp đôi ăn ý trên sân khấu. Bản thân Quang Lê trong nhiều phát ngôn công khai cũng hết lời ca ngợi đàn chị, từ nhan sắc tới giọng ca. Tuy nhiên, mới đây anh lại có một vài ứng xử trên mạng xã hội khiến một bộ phận fan Như Quỳnh nổi giận, đòi tẩy chay Quang Lê. Mới đây, Quang Lê lên tiếng bênh Tố My trước fan Như Quỳnh trong một bình luận trên mạng xã hội: “Các bạn không nên gay gắt với Tố My như thế. Như Quỳnh và Mẹ Tố My bằng tuổi nhau. Tố My vai con của chị Như cớ gì mà các bạn cay nghiệt thế?”. Chẳng những thế, Quang Lê còn đề xuất đưa Tố My vào trung tâm Thúy Nga. Nhiều fan của Như Quỳnh đòi tẩy chay Quang Lê và “dọa” sẽ không xem bất kỳ chương trình nào của Thúy Nga nếu trung tâm này mở cửa chào đón Tố My. (XEM CHI TIẾT)

Đồng Lan lần đầu tiết lộ cú sốc tinh thần sau cái chết của bạn diễn chung MV

Tối 11/4, Đồng Lan bất ngờ đánh úp khán giả, ra mắt MV “Đừng yêu một mình”. Đây là ca khúc do chính Đồng Lan sáng tác vào mùa đông năm 2014. Clip cô ôm đàn hát mộc ca khúc này tại một quán cà phê ven Hồ Tây, Hà Nội đã từng khiến nhiều người say mê và chờ đợi ngày nữ ca sĩ tóc xù ra MV. Năm 2016, đáp lại sự trông đợi của mọi người, Đồng Lan cất công sang tận Berlin (Đức) để thực hiện MV dưới cái lạnh âm 11 độ. Tuy nhiên, sau đó, cô bất ngờ quyết định không ra mắt sản phẩm này. Một phần vì Đồng Lan chưa thật sự ưng ý nhưng cũng có một nguyên nhân sâu xa mà chỉ cô mới biết: nhân vật nam chính đóng trong MV này với Đồng Lan đã tự tử sau khi quay MV ít ngày. Với một tâm hồn nhạy cảm và đầy yêu thương như Đồng Lan, đây thật sự là một cú sốc tinh thần. Cô quyết định không sử dụng MV này nữa. (XEM CHI TIẾT)

Lương Thế Thành lo lắng vì bà xã Thúy Diễm làm xa nhà gần 6 tháng giữa dịch bệnh

Thuý Diễm đang nhận vai diễn chính trong bộ phim Cát Đỏ của NSUT Lưu Trọng Ninh, vì thế nên cô đã xa gia đình gần 6 tháng để hoàn thành vai diễn. Biết được vợ chịu nhiều khó khăn, hy sinh chuyện riêng tư để cống hiến cho vai diễn, Lương Thế Thành thương nhưng không ngăn cản. Là chồng cũng là đồng nghiệp, Lương Thế Thành hiểu được rằng một người diễn viên khi nhận được một vai diễn hay và cảm xúc thăng hoa thật đã cùng nhân vật là điều hạnh phúc. Xót khi bà xã ngày đều phơi nắng trên đồi cát, làn da cháy nắng đen sạm nhưng anh luôn cổ vũ tinh thần cho vợ. (XEM CHI TIẾT)

