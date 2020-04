Lo sợ bị mắc COVID-19, loạt nghệ sĩ Mỹ đang thụ án xin được ra tù sớm hơn

Quảng cáo

Theo Asia One, mới đây đội ngũ pháp lý của R. Kelly đã đệ đơn lên tòa án Chicago (bang Illinois của Mỹ) để yêu cầu thả tự do cho nam rapper vì cho rằng anh có nguy cơ nhiễm virus SARS-Cov-2 trong tù. Cụ thể, luật sư của R.Kelly cho rằng thân chủ 53 tuổi của mình thuộc nhóm những người được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo là có nguy cơ mắc COVID -19 cao vì yếu tố tuổi tác và sức khỏe.

Đồng thời, trong hồ sơ đệ tòa án cũng chỉ ra rằng chất khử trùng và xà phòng đang khan hiếm tại Trung tâm cải huấn Metropolitan trong khi việc 2 tù nhân bị giam cùng một phòng nhỏ sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm virus SARS-Cov-2.

"Phòng tắm của người ở tù thường không có xà phòng hoặc khăn giấy, điều này gây khó khăn cho người thân khi muốn khử trùng cơ thể trước khi vào thăm. Tòa án chắc chắn biết rằng không có sự cấp bách nào lớn hơn việc giữ cho một bị cáo còn sống, bất kể họ mắc tội danh gì", luật sư của R. Kelly bày tỏ. Mặc dù vậy, tờ Chicago Tribune cho rằng các công tố viên ở New York không chấp nhận yêu cầu này nên R. Kelly sẽ phải tiếp tục chịu sự giám sát tại trung tâm cải huấn vì loạt tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục ở Illinois, Minnesota và New York.

Trước đó, Tekashi 6ix9ine cũng được đề nghị ra khỏi tù để tránh nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo luật sư riêng của nam ca sĩ 24 tuổi, bên cạnh những điều kiện sống không đảm bảo trong nhà tù thì Tekashi 6ix9ine bị mắc hen suyễn và từng có tiền sử điều trị các bệnh về đường hô hấp. Do đó, nếu nam ca sĩ mắc COVID -19, anh sẽ gặp phải những biến chứng nặng nề hơn so với người bình thường.

Vì vậy, luật sư này đề xuất thân cho thân chủ mình được ra tù sớm hơn 4 tháng so với kỳ hạn và anh sẽ chịu sự quản thúc tại gia. Trước đó, Tekashi 6ix9ine bị kết án 2 năm tù giam vì tội âm mưu giết người, cướp có vũ khí và dự kiến anh sẽ ra tù vào ngày 31/7 tới. Tuy nhiên, thẩm phán đã từ chối yêu cầu này và cho biết bản thân không có quyền thay đổi bản án vì đây là trường hợp không thể lường trước được.

Cùng với Tekashi 6ix9ine, danh hài kỳ cựu Bill Cosby (82 tuổi, đang thụ án 3 - 10 năm tù vì tội tấn công tình dục từ tháng 9/2018) cũng được đội ngũ pháp lý của mình tích cực kiến nghị để được ra tù và chịu sự quản thúc tại gia giữa đại dịch COVID -19. “Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của ông Bill Cosby trong nhà tù khi dịch bệnh đang bùng phát dữ dội. Ông ấy là người già, lại bị mù và luôn nhờ đến người khác hỗ trợ di chuyển. Mà những tù nhân khác đều có thể mắc dịch COVID -19 và dễ dàng truyền bệnh cho ông Cosby khi họ giúp ông ấy ngồi xe lăn”, Andrew Wyatt, người phát ngôn của nam danh hài bày tỏ với truyền thông.

Trước động thái của các nghệ sĩ đang vướng vòng lao lý, The Washington Times cho rằng nỗi lo nhiễm virus SARS-Cov-2 trong tù đang ngày một dâng cao khi Mỹ hiện là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc bệnh, đặc biệt nhiều tù nhân đã được ghi nhận là dương tính với SARS-Cov-2. Do đó, không chỉ các nghệ sĩ kể trên đệ đơn xin được ra tù sớm mà hàng loạt nhân vật nổi tiếng khác như: Michael Cohen, Michael Avenatti, Julian Assange,… cũng có hành động tương tự.

"Ông trùm Hollywood"- Harvey Weinstein, đang thụ án 23 năm tù vì loạt cáo buộc tình dục, đã bị nhiễm virus SARS-Cov-2 và phải cách ly trong trại giam.

The Washington Times cũng đưa tin rằng, ông Bill de Blasio - thị trưởng thành phố New York đã có kế hoạch phóng thích khoảng 300 tù nhân ở đảo Rikers - những người không có dấu hiệu bạo lực và có nguy cơ mắc COVID -19 nhiều nhất. Còn chánh án của New Jersey cũng có kế hoạch cho khoảng 1.000 người sớm được ra tù và chịu sự giám sát tại gia.

