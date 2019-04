Lộ tin nhắn tố nhân chứng duy nhất vụ Jang Ja Yeon dối trá, nguỵ tạo lời khai

Soompi đưa tin, ngày 23/4, luật sư Park Hoon, đại diện pháp ký của nhà văn Kim Soo Min, đã đâm đơn khiếu nại lên Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul chống lại Yoon Ji Oh về tội phỉ báng và xúc phạm. Phía ông Kim Soo Min còn cung cấp những hình ảnh chụp màn hình loạt tin nhắn trên ứng dụng chat Kakao Talk giữa ông này và Yoon Ji Oh để làm bằng chứng.

Nhà văn họ Kim biết đến nữ diễn viên họ Yoon khi cô chuẩn bị xuất bản cuốn sách "Lời khai thứ 13". Ông này nhấn mạnh, Yoon Ji Oh không có mối quan hệ thân thiết với Jang Ja Yeon, cũng như chưa từng thấy danh sách 31 quan chức lạm dụng nữ diễn viên “Vườn sao băng” xấu số mà cô tuyên bố trước báo đài, truyền thông.

Nhóm điều tra của Văn phòng Công tố viên Tối cao, đang điều tra lại vụ án của Jang Ja Yeon, gần đây đã gặp Kim Soo Min và hai người khác để lấy những lời khai liên quan.

Sau khi nộp đơn khiếu nại, luật sư Park Hoon chia sẻ với các phóng viên: “Yoon Ji Oh đang lợi dụng cái chết bất công của đồng nghiệp quá cố Jang Ja Yeon. Cô ta không thấy gì ngoài hành vi quấy rối tình dục của ông Cho. Cô ta tuyên bố sẽ ‘mạo hiểm mạng sống để làm chứng’ và đang được hỗ trợ tài chính. Thứ mà Yoon Ji Oh gọi là danh sách của Jang Ja Yeon do tận mắt cô ta thấy thực ra là một tài liệu liên quan đến cuộc điều tra. Jang Ja Yeon chưa bao giờ viết ra danh sách đó. Dù vậy, Yoon Ji Oh vẫn một mực khẳng định tiết lộ của Kim Soo Min là bịa đặt và không ngần ngại tố ngược lại ông ấy”.

Luật sư Park Hoon trả lời báo chí.

Theo vị luật sư, trong cuộc trò chuyện trên Kakao Talk với Kim Soo Min, Yoon Ji Oh thừa nhận chưa bao giờ gần gũi với Jang Ja Yeon. “Cô ta tuyên bố đã thấy danh sách sau khi cam kết với uỷ ban sự thật và hoà giải. Cái chết của nữ nghệ sĩ xấu số bị độc quyền thông tin bởi một người mà đáng lẽ không nên làm vậy. Và cô ta mở một tài khoản để nhận hỗ trợ tài chính. Ông Kim không thể làm gì khác ngoài phẫn nộ. Yoon Ji Oh đã hỏi Kim Soo Min rất nhiều lần về tiền bản quyền tác giả. Các nhà văn mới thường chỉ nhận được 7% tiền tác quyền, trong khi hợp đồng của Yoon Ji Oh lên tới 12%. Tỷ lệ này tương tương với nhà văn hàng đầu Gong Ji Young. Các tin nhắn giữa Kim Soo Min và Yoon Ji Oh bàn chi tiết về quyền xuất bản và chỉ rõ cô ta lấy hết số tiền đó”, ông Park nói tiếp.

Luật sư Park Hoon tiết lộ: “Chúng tôi đã cảnh cáo cô ta nhiều lần. Chúng tôi nói với cô ta rằng đừng cản trở vụ án của Jang Ja Yeon nữa, đừng nói gì hết và rời khỏi đất nước đi. Ngày hôm sau, cô ta trả lời lại rằng 'Sao cũng được'. Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Đơn khiếu nại này là động thái chính thức đầu tiên của chúng tôi để chống lại Yoon Ji Oh, người đang lợi dụng cái chết của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon. Chúng tôi hi vọng cô ta đủ tự tin để đối mặt với cuộc điều tra”.

Phóng viên Kim Dae Oh, người đầu tiên đưa tin về vụ Jang Ja Yeon và tuyên bố từng nhìn thấy tài liệu của nữ diễn viên quá cố, cũng xuất hiện cũng ông Park Hoon trước báo chí. Phóng viên Kim cũng bác bỏ các tuyên bố của Yoon Ji Oh.

“Những điều viết trong cuốn Lời khai thứ 13, tôi thề chưa bao giờ thấy chúng trong các tài liệu gốc. Yoon Ji Oh khẳng định cô ta đã nhìn thấy bản sao của 7 trang tài liệu và danh sách 40-50 cái tên. Nhưng tôi thề bằng cả tính mạng mình rằng, phần danh sách đó không có trong bản gốc. Cô ta bảo tài liệu được viết theo dạng thư, nhưng Jun Joon Joo mới là người tạo ra định dạng thư này. Đoạn 'Tôi bị bắt tiếp rượu vào ngày giỗ của mẹ tôi' không hề tồn tại trong bất kỳ tài liệu tôi từng nhìn thấy. Đây là điều mà chính người quản lý của Jang Ja Yeon đã nói với cảnh sát. Tôi không hiểu tại sao Yoon Ji Oh lại nói đoạn thông tin này xuất hiện trong lá thư tuyệt mệnh của Jang", phóng viên Kim trả lời báo chí.

Ngay sau khi biết bị khiếu nại, Yoon Ji Oh đã chụp lại cuộc trò chuyện trên Kakao Talk với một phóng viên và đăng lên Instagram.

“Nói cho tôi biết sự thật về họ, Kim Soo Min thao túng các tin nhắn và tôi cũng không cần giải thích về những gì luật sư Park Hoon nói. Chúng không có giá trị để tôi phản bác lại. Cả họ và tôi đều không phải là tâm điểm chú ý. Đây là một cuộc điều tra lại. Không phóng viên nào đưa tin về việc vụ điều tra đã đi đến đâu rồi. Họ đứng về phía những kẻ tấn công nhân chứng, người đứng ra đòi công bằng cho nạn nhân”, nữ diễn viên 8x viết.

Trong một bài đăng khác trên Instagram, Yoon Ji Oh nhận xét Kim Soo Min có suy nghĩ bất bình thường. Theo cô, ông này thậm chí muốn đăng ảnh và tiết lộ danh tính của cô trước khi cô sẵn sàng ra làm chứng.

“Ông ta từng gây thiệt hại cho các nạn nhân trong vụ việc ở ga Isu và bây giờ làm điều tương tự với tôi, vì trong lần đầu tiên ông ta không phải đối mặt với hậu quả nào. Tôi là một nhân chứng tồn tại vì lợi ích của nạn nhân và đã làm chứng 16 lần trong hơn một thập kỷ qua… Nếu cảnh sát và công tố điều tra một kẻ nói dối 16 lần mà không phát hiện thì người bị khiếu nại nên là họ. Điều này thật vô nghĩa. Tôi chỉ gặp ông ta một lần và ông ta không liên quan gì đến tôi, Jang Ja Yeon hay gia đình cô ấy”, Yoon Ji Oh viết.

Tính đến nay, Yoon Ji Oh là nhân chứng duy nhất trong vụ nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự tử sau thời gian dài bị ép bán dâm, mua vui cho các “ông lớn” vào năm 2009. Cô Yoon tuyên bố là bạn nhân của nạn nhân, từng chứng kiến Jang bị quấy rối, cũng như nhìn thấy bản danh sách 31 quan chức liên quan đến vụ việc do Jang viết trước khi tự tử.

Tú Oanh

Theo Soompi