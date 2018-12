Lùm xùm trao giải nhầm cho học trò Khánh Thi, Chí Anh nói gì?

Trước việc Khánh Thi lên tiếng về việc học trò cưng Uyên Lê và Ngọc An bị trao giải nhầm trong sự kiện Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8, đồng nghiệp Chí Anh, Hồng Việt, Thu Trang đã lên tiếng.

Chí Anh khâm phục hành động mạnh mẽ, đòi công bằng cho học trò của Khánh Thi.

Hoàng Thu Trang, một trong những giám khảo chấm thi cũng lên tiếng ủng hộ Khánh Thi.

Tối ngày 29/11, vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi – Phan Hiển đã có buổi livestream dài để chia sẻ về kết quả của hai học trò là Ngọc An - Tố Uyên bị thay đổi một cách "kỳ lạ" tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2018 vừa diễn ra.Khánh Thi bức xúc, dùng nhiều lời lẽ gay gắt để phản ứng lại ban tổ chức vì việc hai học trò của mình bị "trao nhầm" HCB thay vì HCV.Trước sự việc, Kiện tướng dancesport Chí Anh và vợ chồng vận động viên Hoàng Thu Trang – Hồng Việt đã lên tiếng ủng hộ Khánh Thi.Cụ thể, tối ngày 3/12, Chí Anh và hai đồng nghiệp cùng xuất hiện với Khánh Thi trong livestream chia sẻ thêm về “câu chuyện nhầm lẫn” huy chương này. Chí Anh cho biết, anh rất quan tâm tới câu chuyện mà Khánh Thi chia sẻ.“Tôi cho rằng, người trả lời Khánh Thi là kết quả bị thay đổi do thư kí nhầm lẫn là vô lí. Cách đây 2 năm, tôi cũng đấu tranh tại các cuộc thi nhưng chẳng ai nghe. Lúc đó, tôi thực sự cô độc. Bởi vậy, tôi tự nhủ sẽ không ngồi làm giám khảo bất cứ giải đấu nào trong năm 2018.Tôi nghĩ mình ngồi đấy chẳng để làm gì. Ý kiến chuyên môn thì chẳng ai nghe, chấm cũng không được chấm. Tôi thấy chán vì không được làm đúng việc mình yêu thích”, Chí Anh nói.Anh bày tỏ sự khâm phục trước sự mạnh mẽ, dám đấu tranh của Khánh Thi: “Tôi là một đấng nam nhi, một thằng đàn ông, nhưng cảm thấy hèn nhát khi đứng trước Khánh Thi. Thi xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Sự đứng lên của em thực sự tuyệt vời!”.Với tư cách người dạy dỗ nhiều lớp vận động viên kế cận, Chí Anh cũng đặt ra câu hỏi: “Tôi muốn nói với những học sinh đã học tôi và Khánh Thi suốt từ 2005 tới giờ, rằng các bạn đã phải nhịn ăn, chắt chiu từng đồng để đi học, mua đồ tập, hi sinh tất cả vì khiêu vũ thì các bạn có thấy sự hi sinh đó có còn xứng đáng nữa không trước những bất cập đang xảy ra?”Kiện tướng dance sport Hoàng Thu Trang, một trong những trọng tài chấm điểm tại cuộc thi cũng bày tỏ thái độ ngỡ ngàng khi học trò của Khánh Thi bị trao giải khác với kết quả. “Sau khi chấm, tôi được biết kết quả là cặp Ngọc An – Tố Uyên giành chiến thắng nên quay sang chúc mừng Khánh Thi. Nhưng sau đó, tôi rất ngỡ ngàng khi giải được trao khác với kết quả trước đấy. Đây là điều không bình thường”, Hoàng Thu Trang nói.Nữ kiện tướng dance sport cũng tiết lộ, tại cuộc họp sau giải đấu câu hỏi của Khánh Thi về việc tại sao kết quả một đằng trao giải một nẻo không được trả lời thỏa đáng. “Không một ai quan tâm tới thắc mắc của Khánh Thi. Câu trả lời dành cho Thi không thỏa đáng và tất cả mọi người đều bắt cô ấy phải chấp nhận kết quả kia. Tôi rất thương Thi vì cô ấy đã cống hiến hết mình cho nền dancesport hàng chục năm qua mà lại không được coi trọng”, Hoàng Thu Trang nói.Cũng ủng hộ Khánh Thi, kiện tướng dance sport Hồng Việt cho rằng sự việc này “có tính chất nghiêm trọng”.“Tôi đã đi chấm thi nhiều nơi, trong và ngoài nước, nhưng chưa thấy sự việc nào có tính chất nghiêm trọng như thế này. Tôi rất tin tưởng vào hệ thống máy chấm Liên đoàn Thể dục Việt Nam đang dùng, nên không thể có chuyện in kết quả sai hay có người can thiệp được vào.Với quy trình chấm như vậy, bộ phận thư kí không thể nhầm lẫn. Họ làm việc rất chính xác. Tờ kết quả in đầu tiên mà ban tổ chức nói in sai chính là tờ kết quả đúng. Tôi không hiểu vì sao ban tổ chức lại đổ lỗi cho thư kí nhập điểm sai...”, Hồng Việt bày tỏ.Về phía Khánh Thi, trong buổi livestream tối qua, chị vẫn giữ nguyên nghi vấn về việc trao giải khác với kết quả chấm thi của các trọng tài. Cô cũng chia sẻ rằng, câu trả lời chưa thỏa đáng từ ban tổ chức khiến bản thân mất niềm tin và chán nản.Ngoài gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp đã ủng hộ, Khánh Thi cũng không giấu diếm việc mình bị mất nhiều sau sự việc này.“Tôi mất tình cảm gia đình vì mọi người ngăn cản tôi, nói rằng con cái chẳng lo, cứ lo đi kiện cho vận động viên. Tôi mất cả đồng nghiệp vì nhiều người sợ bị liên lụy nên né xa tôi. Tôi mất nhiều, từ tình bạn, học sinh cho đến vị trí của mình...”, Khánh Thi bộc bạch.

Theo Dân trí