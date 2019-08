Lương Triều Vỹ - ảnh đế sẵn sàng đóng phim 18+, cả đời sống dựa vợ

Quảng cáo

Lương Triều Vỹ là một trong những nam diễn viên Hoa ngữ được phương Tây biết đến nhiều nhất. Mới đây, anh vừa gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai phản diện The Mandarin.

Thông tin Lương Triều Vỹ gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel khiến người hâm mộ thích thú. Anh sẽ vào vai nhân vật phản diện The Mandarin trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Đây là bộ phim về siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel.

Nói đến Lương Triều Vỹ, người hâm mộ điện ảnh châu Á không ai là không biết bởi anh tham gia vào nhiều tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài ra, Lương Triều Vỹ còn được ngưỡng mộ với tình yêu sâu sắc dành cho nữ diễn viên Lưu Gia Linh.

Tài năng điện ảnh có tính cách quái lạ

Năm 2005, Lương Triều Vỹ từng được Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc (Chinese Film Media Awards) bình chọn là một trong 100 nhân vật điện ảnh kiệt xuất trong lịch sử. Đồng thời anh được xem là một trong những diễn viên châu Á xuất sắc mọi thời đại.

Anh là nam diễn viên châu Á đầu tiên giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và là người đang giữ kỷ lục chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhiều nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Kim Tượng (Hong Kong) và Kim Mã (Đài Loan).

Lương Triều Vỹ có sự nghiệp điện ảnh huy hoàng mà ai cũng khao khát.

Tính đến năm 2013, anh lập kỷ lục là nghệ sĩ duy nhất 20 lần chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc tại tất cả các giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế.

Nói đến Lương Triều Vỹ, khán giả không thể không công nhận khả năng diễn xuất bằng mắt xuất thần của anh. Anh là người đã góp mặt trong những tác phẩm Hoa ngữ kinh điển như Lộc đỉnh ký, Bi tình thành thị, Trùng Khánh sâm lâm, Đông Tà Tây Độc, Xuân quang xạ tiết, Tâm trạng khi yêu, Vô gian đạo, Anh hùng, Sắc, giới, Nhất đại tông sư...

Trang Sina từng bình luận mỗi khi nhận lời đóng phim, toàn bộ tâm trí và sức lực của Lương Triều Vỹ đều dồn cho vai diễn. Mọi việc khác đều đặt ở bên ngoài phim trường. Tuổi U50, Lương Triều Vỹ sẵn sàng tham gia phim 18+ Sắc, giới mặc chỉ trích. Ở tuổi U60, sao nam lại miệt mài với vai phản diện trong phim của Marvel.

Đạo diễn lớn Vương Gia Vệ cũng nhận xét: "Sự tận tụy trong diễn xuất và thái độ luôn chấp nhận những mạo hiểm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, đã đưa Lương Triều Vỹ trở thành một trong những tài tử được yêu thích nhất của điện ảnh thế giới".

Tài tử nổi tiếng là người thường xuyên chìm đắm trong vai diễn.

Ngoài tài năng điện ảnh Lương Triều Vỹ còn được biết đến với tính cách quái dị, dường như tách biệt với cuộc sống hiện đại xô bồ. Là nghệ sĩ nhưng Lương Triều Vỹ không tham gia vào những bữa tiệc xa hoa mà chỉ sống trong thế giới của riêng mình.

Trương Quốc Vinh từng chia sẻ Lương Triều Vỹ là người có tính cách lạnh lùng, rất khó trò chuyện và bắt đúng sóng của anh. Anh là người tĩnh lặng, tao nhã và thích nghiền ngẫm, mà theo tài tử giải thích là vì anh suy nghĩ chậm.

Anh hiếm khi nhận lời tham gia các quảng cáo mà chỉ chú tâm vào điện ảnh. Bên cạnh đó, mặc dù xuất sắc trong các bộ phim tình cảm, nhưng Lương Triều Vỹ lại khát khao được đóng phim hài. Đó là những nét tính cách mâu thuẫn thú vị trong con người anh.

Năm 2013, Lương Triều Vỹ và bà xã Lưu Gia Linh cùng tham dự Liên hoan phim Cannes. Trong lúc nữ diễn viên đang mải mê tạo dáng, Lương Triều Vỹ cảm thấy sốt ruột. Truyền thông Trung Quốc cho rằng thay vì làm dáng trước truyền thông, Lương Triều Vỹ là con người yêu điện ảnh thuần túy và chỉ muốn thưởng thức phim.

Lương Triều Vỹ có tính cách điềm đạm và khác biệt với những nghệ sĩ khác.

Mặt khác Lương Triều Vỹ luôn khiêm tốn, không quá tự hào về thành công của mình. Năm 2000 khi anh đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes với Tâm trạng khi yêu, Lương Triều Vỹ trả lời phóng viên: "Tất cả chỉ là nhờ may mắn thôi. Năm nay tôi may lắm, mà giải của tôi cũng không có sự cạnh tranh lớn".

Ảnh đế sống dựa vào vợ

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ gắn bó bên nhau hơn 30 năm. Chuyện tình của họ vừa được ngưỡng mộ vừa khiến công chúng tò mò.

Rõ ràng, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ là hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, giống như nước với lửa. Lương điềm đạm, kiệm lời còn Linh quảng giao, thích những cuộc vui chơi ồn ào. Nam diễn viên ghét đánh bạc còn vợ anh lại rất giỏi mạt chược.

Sau khi đóng phim, Lương Triều Vỹ chỉ muốn về nhà. Ngược lại, khán giả dễ dàng thấy Lưu Gia Linh đi tụ tập với bạn bè, tham gia các sự kiện hào nhoáng. Thế nhưng, họ vẫn sống bên nhau suốt 30 năm, êm đềm và ngọt ngào.

"Lưu Gia Linh chính là pháo hoa chốn nhân gian này của Lương Triều Vỹ", Sina bình luận.

Sau sự kiện Lưu Gia Linh bị bắt và làm nhục, những người hâm mộ Lương Triều Vỹ những tưởng tài tử sẽ chia tay bạn gái, nhưng anh lựa chọn ở bên cô suốt quãng đời còn lại. Lương Triều Vỹ khi đó đã dứt tình với Trương Mạn Ngọc để về bên người cũ.

Lương Triều Vỹ không nói nhiều về chuyện riêng tư, nhưng mỗi lần anh đề cập tới vợ đều là những câu quan tâm ngọt ngào: "Nhìn thấy Lưu Gia Linh thì dù bị bệnh, không cần uống thuốc cũng khỏi", "Đôi khi tôi không thoát được vai diễn, nhưng chỉ cần về nhà, nghe được tiếng cười của Gia Linh thì sẽ có cảm giác tìm lại được chính mình", "Gia Linh dù có chuyện nhỏ gì cũng đủ làm tôi lo lắng"...

Với tính cách chỉ quan tâm tới nghệ thuật, Lương Triều Vỹ để vợ làm quản lý các vấn đề kinh tế bên ngoài. Lưu Gia Linh cũng là người giỏi kinh doanh, trang Sina cho biết khối tài sản mà nữ diễn viên sở hữu lên tới hơn 100 triệu USD. Cô còn được mệnh danh là bà hoàng bất động sản của làng giải trí Hoa ngữ. Nhờ vậy, cả hai sống sung túc, thoải mái với khối tài sản khổng lồ.

Bên cạnh vấn đề tiền bạc, sự ỷ lại của Lương Triều Vỹ với vợ còn được thể hiện trong những sinh hoạt hàng ngày. Lưu Gia Linh từng chia sẻ có lần khi nhà của họ phải sửa lại, có công nhân ra vào ồn ào một thời gian. Lương Triều Vỹ không chịu được, đóng gói hành lý bỏ đi đến khi nhà sửa xong mới về.

Nữ diễn viên tự nhận: "Ở nhà tôi cái gì cũng làm, vừa là vợ, là bạn gái, con gái, công nhân quản gia, nói chung là toàn năng". Lương Triều Vỹ cũng phải khẳng định: "Lưu Gia Linh là người phù hợp với tôi nhất".

Lưu Gia Linh muốn Lương Triều Vỹ được toàn tâm toàn ý sống với nghệ thuật điện ảnh, những toan tính cuộc sống cô sẽ giành phần lo.

Nhưng nữ diễn viên cũng nhiều lần hạnh phúc chia sẻ chồng cô là người lãng mạn, thường viết thư tình, tặng hoa và viết thơ tặng cho cô: "Có Lương Triều Vỹ, cả đời tôi không cần trưởng thành".

Khi các phóng viên hỏi về scandal của vợ, Lương Triều Vỹ trả lời khiến nhiều người ngưỡng mộ sự tin tưởng mà họ dành cho nhau: "Chúng tôi cùng trả qua nhiều năm bên nhau rồi, sóng gió gì mà chưa từng thấy chứ".

Theo Zing.vn