Lương Triều Vỹ gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai phản diện

Tại sự kiện San Diego Comic-Con năm nay, Kevin Feige - người đứng đầu Marvel Studios - mang đến hàng loạt thông tin mới về kế hoạch tiếp theo dành cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Với bộ phim riêng về Shang-Chi, tác phẩm mang tựa đề chính thức là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nhân vật siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của MCU dự kiến do Simu Liu - tài tử người Canada thể hiện.

Đáng chú ý, Lương Triều Vỹ là người đảm nhận vai The Mandarin - ác nhân đứng đầu tổ chức Ten Rings. Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, đây là kẻ thù truyền kiếp của Iron Man. Tuy nhiên, sắp tới, khán giả mới được thực sự gặp gỡ nhân vật.

Trước đó, trong Iron Man 3 (2013), một diễn viên đóng thế có tên Trevor Slattery (Ben Kingsley) tự nhận mình là The Mandarin, nhưng sau đó để lộ thân phận thực sự. Chi tiết từng khiến bom tấn bị nhiều fan ruột của truyện tranh Marvel phàn nàn.

Cho tới trước sự kiện San Diego Comic-Con năm nay, có nhiều tin đồn xoay quanh dự án Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Một trong số đó là việc người hùng Shang-Chi chính là con ruột của The Mandarin. Tuy nhiên, khán giả buộc phải chờ tới 12/2/2021 để tìm thấy câu trả lời chính xác.

Simu Liu là người thể hiện nhân vật siêu anh hùng mới Shang-Chi của MCU. Ảnh: Getty

Kịch bản của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Into the Spider-Verse) chấp bút. Người ngồi trên ghế đạo diễn dự án là Daniel Cretton - tác giả của bộ phim độc lập nổi tiếng Short Term 12.

Shang-Chi lần đầu xuất hiện trên truyện tranh Marvel vào năm 1973 trong đầu truyện Special Marvel Edition #15.

Nhân vật sở hữu khả năng võ thuật thượng thừa và có thể tạo ra hàng trăm ảo ảnh của bản thân cùng lúc. Đã có lúc, Shang-Chi là thành viên của nhóm Avengers và nhiều khả năng xuất hiện trong Kỷ nguyên Anh hùng IV (Phase IV) của MCU.

