Mai Phương rạng rỡ đọ sắc cùng sàn sao dù đang đang điều trị ung thư

TPO - Nữ diễn viên rạng rỡ xuất hiện trên thảm đỏ show diễn 'I am what i am' của nhà thiết kế Chung Thanh Phong tối 26/11 mặ dù vẫn đang trong giai đoạn điều trị ung thư.