Mai Tài Phến không tiếc nuối khi hẹn hò Hương Tràm 1 tháng

Mai Tài Phến, chàng diễn viên SN 1990, quê ở Bạc Liêu được khán giả yêu thích qua vai thầy giáo trong MV Em gái mưa của Hương Tràm và được gọi với biệt danh “thầy giáo mưa”.

Sau đó, Mai Tài Phến đoạt giải quán quân Gương mặt điện ảnh 2017 và tiếp tục gây chú ý với vai anh bộ đội trong MV Đừng hỏi em của ca sĩ Mỹ Tâm.

Thành công liên tiếp trong năm 2017, Mai Tài Phến tiếp tục thủ vai thầy giáo trong phim điện ảnh Em gái mưa lấy cảm hứng từ MV thành công trước đó. Anh đã có những chia sẻ về cuộc sống trong cuộc phỏng vấn cùng phóng viên báo Tiền Phong.

Học hỏi được nhiều ở Mỹ Tâm, Hương Tràm

Nổi tiếng từ vai diễn thầy giáo trong MV “Em gái mưa” của Hương Tràm, Mai Tài Phến có nghĩ mình may mắn một bước thành sao không?

Mai Tài Phến được yêu mến nhờ hiện tượng "Em gái mưa".

Tôi không nghĩ vậy. Trước khi mọi người biết đến tôi đóng trong MV này thì tôi đã vừa học vừa làm nghề được 5 năm rồi. Tôi đã có hành trình làm đủ thứ việc: đi diễn, đi bấm nhạc, đi làm thuê, phụ bưng bê nhà hàng, làm đồ cho sân khấu… Tôi tham gia quay MV Em gái mưa trước khi thi "Gương mặt điện ảnh" 1 tuần, còn quay MV Đừng hỏi em, nhờ xem qua các vai diễn của tôi trong cuộc thi này nên tôi mới được chị Tâm chọn.

Tôi đã cố gắng hết sức và may mắn là đã được đền đáp được đóng những MV nổi tiếng là “Em gái Mưa” của Hương Tràm và “Đừng hỏi em” của chị Mỹ Tâm. Tuy nhiên, nếu không thi “Gương mặt điện ảnh” chắc tôi cũng sẽ không đóng được những MV đó như vậy, bởi tôi sẽ không phát huy được năng lực của mình và mọi người cũng không thể thấy tôi được. Đó là lý do vì sao trước đó tôi có động lực đi thi để cho mọi người biết khả năng và đã được công nhận. “Gương mặt điện ảnh” đã giúp tôi thành công, là sản phẩm đầu tiên và là cuộc thi lớn vì lúc ấy tôi chưa có gì cả. Đây cũng là một profile cực kỳ quý giá với tôi, là bệ phóng cho sự thành công của tôi.

Mai Tài Phến có nghĩ sự thành công của mình cũng đến từ sự nổi tiếng của Hương Tràm, Mỹ Tâm?

Đó cũng là một phần, nhưng nếu có người thứ hai làm được như vậy thì tôi mới tin. Tôi nghĩ nhận vật là một phần, còn lại là mình phải làm sao cho khán giả cảm thương, yêu thích nhân vật đó. Nếu sau những MV này tôi không có sản phẩm nào thì chắc chắn khán giả sẽ lãng quên. Tôi nghĩ một phần là may mắn, một phần là do bản thân mình. May mắn là do tất cả mọi người dành tình cảm cho tôi.

Mai Tài Phến ghi dấu ấn khi đóng MV Đừng hỏi em cùng Mỹ Tâm.

Làm việc với 2 nữ ca sĩ nổi tiếng showbiz là Mỹ Tâm và Hương Tràm, Mai Tài Phến cảm thấy thế nào?

Tôi học hỏi được nhiều lắm! Ở Tràm, tôi học được sự bản lĩnh. Dù Tràm là con gái và sinh năm 1995, tôi lớn hơn 4 tuổi nhưng có những thứ tôi phải học hỏi ở Tràm. Tràm có một năng lượng rất tốt và làm việc rất rõ ràng. Chị Mỹ Tâm lớn tuổi hơn tôi nhưng là người rất dễ thương, hòa đồng, tận tình và quan tâm tới mọi người làm tôi rất bất ngờ. Tôi học ở chị Tâm cách truyền cảm hứng và tạo niềm tin, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người.

Được biết, Mai Tài Phến và Hương Tràm đã hẹn hò nhau 1 tháng; lý do gì cả hai dừng lại và Phến có tiếc nuối không?

Tôi nghĩ đó là thanh xuân và chẳng có gì phải tiếc nuối. Tôi với Tràm đã có những vui vẻ, hạnh phúc với nhau rồi và đến bây giờ, tôi với Tràm gặp nhau vẫn vui vẻ chào nhau bình thường, chỉ là không hẹn hò tìm hiểu nhau nữa. Chúng tôi đều làm việc rất bận rộn và tôi nghĩ hiện tại tình bạn của chúng tôi sẽ quý hơn. Tôi muốn giữ được tình bạn mãi mãi vui vẻ với Tràm bởi Tràm cũng là một trong những người giúp đỡ tôi trong MV, là người chủ động nói chuyện với tôi khi lần đầu làm việc với nhau.

Sinh nhật của Tràm tôi vẫn đến tặng hoa, tặng bánh kem là điều bình thường. Lâu lâu, chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Tôi không để khoảng cách quá xa sẽ đánh mất tình bạn. Hiện tại, tôi ưu tiên công việc, chỉ là công việc. Dù có lung lay một số người nhưng tôi lý trí hơn, phải làm việc và làm việc.

Mai Tài Phến thường xuyên selfie đăng hình trên trang cá nhân.

Sẽ thay đổi hình ảnh “thầy giáo mưa”

Tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM loại ưu nhưng không nổi tiếng khi đóng các phim mà lại từ MV ca nhạc, Mai Tài Phến nghĩ gì?

Tôi nghĩ mỗi người có một cái duyên, có người đi diễn hoài cũng không nổi tiếng và có người chỉ cần đi qua đi lại đã nổi tiếng. Bạn bè cũng hỏi sao tôi bỏ bao công sức đóng mấy sitcom như vậy sao không nổi tiếng. Đến bây giờ tôi cũng có thắc mắc vậy, nhưng tôi tin sự nổi tiếng đến là do công sức mà tôi đã bỏ ra, tôi cũng tin là chưa có ai đóng MV mà nổi tiếng.

Mai Tài Phến có nghĩ mình nổi tiếng nhờ ngoại hình, nhất là gương mặt dễ mến?

Nếu nói về ngoại hình thì tôi tin chắc chắn có nhiều người đẹp hơn tôi, cao hơn tôi nhưng diễn xuất thì tôi tin họ chọn tôi vì họ thấy được năng lực của tôi. Khi đi casting, tôi thấy cũng có nhiều người đẹp hơn tôi. Vì vậy tôi nghĩ ngoại hình và diễn xuất là 50/50, phải có năng lực và ngoại hình mới thành công, chứ không phải diễn giỏi quá nhưng không có ngoại hình ưa nhìn hay ngoại hình đẹp mà không có năng lực cũng không được. Thời buổi này, có ngoại hình rồi thì cũng phải biết cách chăm sóc ngoại hình nếu muốn được vào nhiều vai.

Mai Tài Phến nghĩ sao khi nhân vật thầy giáo trong bản điện ảnh không được đánh giá cao như trong MV, thậm chí bị chê?

Vấn đề là mọi người đã biết tôi là “thầy giáo mưa” rồi nên trong bản điện ảnh tôi cũng vẫn là “thầy giáo mưa”. Dù có câu chuyện hơn nhưng đây là phim nói về “em gái mưa”, chứ phim về “thầy giáo mưa” tôi thủ vai chính thì chắc chắn sẽ khác. Phim không chỉ nói về nhân 7vật của tôi mà còn nói về gia đình, học trò và nhiều thứ có sự xuất hiện của tôi nhiều hơn nên tôi được thử sức cho khán giả biết đến mình thế nào, có đúng là “gương mặt điện ảnh” hay không.

Đến bây giờ tôi vẫn cực kỳ thích diễn trên sân khấu nhưng lên điện ảnh tôi phải cố gắng học hỏi, tìm tòi để khi diễn làm sao cho đúng chất điện ảnh. Tôi không buồn khi bị chê mà cảm thấy may mắn vì được nhiều anh chị lớn khen ngợi ở vai diễn điện ảnh đầu tiên này.

Mai Tài Phến đã mua được nhà tiền tỉ ở Sài Gòn, có sự hậu thuẫn nào không?

Tôi mua nhà trả góp chứ đâu đủ tiền mà mua nhà mấy tỉ. Tôi nghĩ mình mượn tiền thì phải có động lực để đi làm trả nợ. Cát-xê của tôi hiện tại ổn. Tuy nhiên, tôi không có áp lực phải kiếm nhiều tiền mà áp lực làm sao để giữ được tên tuổi của mình.

Tại sai Mai Tài Phến không nhờ đến gia đình giúp đỡ?

Tính tôi tự lập. Ngay từ nhỏ, tôi không thích ở nhà và t lớp 2, tôi đã ra khỏi nhà đi đây đi kia, thích đi du lịch. Nhà tôi không phải nghèo khó, ba mẹ tôi buôn bán chỉ đủ ăn đủ sống. Tôi không phải vất vả đi làm thuê làm mướn nhưng tôi không thích phụ thuộc vào gia đình mà thích tự lập. Những khi khó khăn lắm tôi mới dám mượn tiền ba mẹ, bởi tôi ngại, xấu hổ (cười). Hồi sinh viên tôi có nhiều lúc mượn tiền ba mẹ nhưng không sao, còn đi làm rồi thì không thể.

Khi ra trường, tôi có 7 tháng thất nghiệp và ở phòng trọ trên Sài Gòn, sống gần như tách biệt với mọi người. Tôi mượn ba mẹ 1 triệu thì bị kêu về quê luôn và tôi nguyện nếu năm 2017 không thành công, tôi sẽ về quê phụ việc kinh doanh cùng ba mẹ. Cũng may trong năm đó, tôi đoạt quán quân “Gương mặt điện ảnh” sau khi tham gia nhiều sân khấu, diễn phụ cho các thí sinh thi gameshow. Cũng từ cuộc thi và MV Em gái mưa, cuộc đời tôi như sang trang khác.

Vậy hẳn là gia đình đã yên tâm để Mai Tài Phến theo nghiệp diễn rồi?

Hiện, gia đình đã yên tâm, hoàn toàn ủng hộ tôi theo con đường nghệ thuật. Tôi bận việc, ba mẹ cũng hay gọi điện nói tôi phải quan tâm đến sức khỏe. Tôi đã làm ba mẹ tự hào, đó là niềm vui nhất trong đời tôi. Trong gia đình tôi, không có ai làm nghệ thuật. Tôi có 1 em trai cũng giống tôi, 2 má lúm đồng tiền nhưng sau này không biết sao. Nếu em cũng theo con đường nghệ thuật thì tôi sẽ ủng hộ.

Dự án và hình ảnh mà Mai Tài Phến muốn xây dựng sắp tới là gì?

Mai Tài Phến sẽ thay đổi hình ảnh và mái tóc bổ luống quen thuộc của "thầy giáo mưa". Ảnh: tổng hợp.

Trong năm nay, tôi sẽ tham gia quay một phim điện ảnh nữa. Có lẽ là tôi cũng thay đổi hình ảnh “thầy giáo mưa” của mình khi đúng thời điểm. Bây giờ, mọi người hỏi tôi là tại sao cứ theo đuổi hình ảnh này hoài, tôi cũng trả lời rằng do tôi trân trọng cái lần đầu tiên mình được biết đến.

Trong showbiz hiện tại, để được nổi tiếng và được nhiều người yêu mến là rất khó. Có nhiều người làm nghề 15 năm hay 20 năm nhưng không được nhiều người biết đến. Tôi hiểu cảm giác đó nên trân trọng mọi người, dù có đóng nhiều phim khác nhưng tôi vẫn muốn nhắc đến mình là mọi người nhắc đến “thầy giáo mưa”, đó là cái tên gắn liền tạo nên thành công của tôi.

Sắp tới, tôi mong muốn thủ vai diễn phản diện một chút, phản diện có hậu chứ không phải ác hoàn toàn. Tôi muốn vai phản diện xuất phát từ người tốt để người ta coi rồi thương chứ không ghét, bởi tôi cũng sợ bị ghét. Tôi cũng muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác và mong muốn sau này làm nhà sản xuất trong tương lai 3-5 năm nữa.

Hoàng Nguyễn