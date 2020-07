MC Đại Nghĩa ‘mỉa mai’ Lê Xuân Tiền bỏ rơi đồng đội

Quảng cáo

Tập 24 chương trình “Chọn đâu cho đúng” sẽ tiếp tục lên sóng với sự tham gia của hai “chân dài” Tường Linh và Lê Xuân Tiền dưới sự dẫn dắt quen thuộc của MC Đại Nghĩa.

Tham gia với vai trò khách mời, Lê Xuân Tiền đảm nhận vai trò đội trưởng của đội “Tỏa sáng” còn Tường Linh cũng trở thành người dẫn dắt của đội mang tên “Hi vọng”. Chọn cho mình phong cách thời trang đơn giản khi kết hợp quần jeans đen và sơ mi trắng, Lê Xuân Tiền đẹp trai đúng chuẩn “soái ca sơ mi trắng” trong truyền thuyết của hội chị em. Cũng chính nhờ ngoại hình bắt mắt nên MC Đại Nghĩa đã dành cho anh chàng lời khen có “cánh”: “Cái tên sao người như vậy đó. Đội trưởng đội ‘Tỏa sáng’ nên bước ra cái sáng bừng ngay lập tức. Em có biết mình có lợi thế gì khi tham gia chương trình này không Tiền? Chiều cao. Lỡ như em đứng ở vị trí sai, két sắt rơi xuống thì em có thể một tay chống trời”.

Thành viên đội “Hi vọng” vừa bước ra đã cố gắng hết sức làm “nóng” sân khấu bằng bài hát “Đường cong”. Tuy nhiên, khi hát xong MC Đại Nghĩa nói: “Anh biết tại sao nhóm em lại chọn tên là ‘Hi vọng’ rồi. Hi vọng hát hay phải không em?”. Nghe vậy, một thành viên trong đội lên tiếng: “Đội em hi vọng hát đúng lời, hi vọng mang đến một tiết mục vui không cần đúng lời và hi vọng cho bọn em có cuộc chơi thật vui vẻ”.

Cũng là một trong những người mẫu sở hữu đôi chân dài lý tưởng, Tường Linh xuất hiện cũng “tỏa sáng” không hề kém cạnh Lê Xuân Tiền. Khi được MC Đại Nghĩa hỏi có tự tin với đội mình hay không, Tường Linh đáp với giọng quả quyết: “Em nghe thông tin của các bạn xong em rất tự tin, em nghĩ đội em hôm nay sẽ có cơ hội chiến thắng cao”. Biết các thành viên trong đội mình “thân nhau nhờ mùi bún mắm” như lời MC Đại Nghĩa nói nên Lê Xuân Tiền lên tiếng: “Em nghĩ đội em có một mục tiêu chung đó là đem tiền về ăn bún mắm. Nhờ bún mắm mà gặp nhau nên hôm nay mình cố gắng lấy tiền về ăn bún mắm cả tháng luôn nha”. Nghe vậy, nam MC nói: “Mục tiêu đơn giản quá nhưng chúc cho đội của em ‘dậy mùi’ ”.

Sau một hồi “nhường” nhau chơi trước, đội “Tỏa sáng” bước vào câu hỏi đầu tiên có liên quan tới chủ đề lịch sử “Những chi tiết có trong truyền thuyết Mị Châu – Trọng Thủy”. Chỉ còn mấy giây cuối cùng, các thành viên chạy tán loạn đổi từ đáp án này qua đáp án khác còn đội trưởng Lê Xuân Tiền vẫn “bình chân như vại” vì tin tưởng vào đáp án mà mình chọn. MC Đại Nghĩa lên tiếng: “Đội trưởng có vai trò quan trọng lắm, đó sẽ là người hoạch định chiến lược cho cả đội. Vậy mà đây đội trưởng biết đáp án là gì liền bỏ của chạy lấy người. Đội trưởng chân dài chạy trước, bỏ nguyên đàn em thơ dại ngơ ngác phía sau. Tại sao vậy Tiền?”. Nghe vậy, Lê Xuân Tiền biện minh: “Em phải tự tin trước thì đồng đội của em mới tự tin được”. Vẫn không chấp nhận được hành động bỏ rơi đồng đội của đàn em, nam MC tiếp tục nói: “Lẽ ra em phải nói ‘Em ơi theo anh, anh biết chắc đáp án này đúng nè’. Đằng này lại không nói, thấy đáp án lông ngỗng cái là chạy”.

Rút kinh nghiệm từ Lê Xuân Tiền, đội trưởng Tường Linh đã cẩn thận bàn bạc với đồng đội trước khi lựa chọn “chỗ đứng” cho mình. Nhờ vậy mà MC Đại Nghĩa cũng không tiếc dành cho cô nàng lời khen ngợi: “Ở đây mình thấy Tường Linh rất bình tĩnh, bản lĩnh để bàn bạc với các bạn”.

Liệu với sự dẫn dắt của 2 đội trưởng chân dài, đội nào sẽ chạy về đích nhanh hơn với số điểm cao hơn để bước vào vòng đặc biệt chinh phục chiếc két sắt trị giá 50 triệu của chương trình?

Đỗ Quyên