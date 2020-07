MC Phan Anh tung loạt ảnh 'ngọt mía lùi' kỉ niệm 20 hạnh phúc bên bà xã

Vừa qua, MC Phan Anh chia sẻ loạt ảnh ngôn tình "ngọt mía lùi" bên bà xã kỉ niệm 20 năm sánh đôi bên nhau. Trên trang cá nhân, nam MC viết: "20 năm lần thứ nhất. 20 năm có lẽ tới hơn 10 lần không được bên nhau ngày này, nhưng vẫn luôn luôn cảm thấy thật gần! 20 năm những thăng trầm, viết nhiều rồi, giờ cũng... không biết viết gì hơn, bằng kể lại cho cô bạn 1 kỉ niệm....

....Lần ấy, trên con tàu tròng trành ngoài khơi, bạn bị say, say sóng và say cả rượu nữa, được mình dìu về phòng. Bạn ói như chưa từng ói! Còn mình thì ôm lấy bạn mỉm cười khi nghe bạn mê man: em chết mất, chết mất! Lát sau bạn ngủ thiếp đi, còn mình thì lau dọn bãi chiến trường nồng nặc ấy với không một chút khó chịu, ghê sợ hay sao cả. Lúc đó cũng là lúc mình biết chắc chắn: mình sẵn sàng chăm sóc, ở bên bạn cả cuộc đời! Hehe, nhắc nhẹ vậy thôi!"