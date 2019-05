Mê cung tập 3: Thêm vụ án mới, gã biến thái 'Doãn Quốc Đam' khó lường

Trong tập 3 Mê cung, đội điều tra của Khánh vẫn chưa làm rõ hung thủ thật sự sát hại cô gái trong xóm trọ có phải Đặng Lân hay không, dù cả đội trở đi trở lại nhà trọ rất nhiều để điều tra, xét nghiệm các mẫu vật chứng. Ngay lúc đó lại phát sinh vụ án mới, đó là một cô gái bạn của cô gái đã chết ở xóm trọ cũng bị giết hại tại khách sạn. Hung thủ không để lại dấu vết gì, nhưng Khánh vẫn linh tính có sự liên quan tới gã biến thái.



Trong tình cảnh mọi thứ còn đang rối bời, đội cảnh sát của Khánh tiếp nhận thêm vụ án mạng mới. Cô gái bị sát hại tên Tuyết, là nhân viên một công ty về IT do Long Nhật (Doãn Quốc Đam) làm giám đốc. Theo tiết lộ của Thanh “IT” trong đội điều tra, Nhật được tôn là cao thủ trong giới IT và hacker.

Thêm vụ án mới khiến đội điều tra lúng túng



Đối tượng bị tình nghi trong vụ án cô gái bị sát hại ở công ty của Nhật là nhân viên kỹ thuật. Vân tay, mẫu AND và nhiều bằng chứng cho thấy hắn có mặt cùng Tuyết tại nơi cô bị sát hại. Tuy nhiên hắn vẫn kêu oan, cho rằng có người bỏ thuốc vào cốc nước khiến hắn bất tỉnh, khi tỉnh dậy thấy Tuyết chết nên vô cùng hoảng loạn. Ở vụ án này, Long Nhật được mời tới làm việc với công an. Thẩm vấn là Quyết (Bảo An), trả lời các câu hỏi của công an, Nhật luôn giữ câu trả lời "phải, thì sao", rồi đùng đùng bỏ về khi nói công an muốn làm gì thì làm, hắn không liên quan.

Long Nhật vốn được tôn sung vì khả năng IT



Khánh trong một buổi dự lớp bồi dưỡng nâng cao bỗng phá hiện ra khi kẻ gây án quá thông minh thường đánh lạc hướng, hay để lại hiện trường những chứng cứ không liên quan. Trong khi đó, về cuối tập 3 Quyết khám phá ra manh mối chứng tỏ có sự xuất hiện của kẻ thứ ba tại hiện trường vụ án ở công ty Long Nhật, không ai khác chính là tay biến thái. Khánh (Hồng Đăng) vẫn kiên trì quan điểm Fedora-biệt danh của Long Nhật (Doãn Quốc Đam)- chính là kẻ có liên quan đến cái chết của cô gái đầu tiên. Trong khi đội phó của anh là Quyết (Bảo Anh) không đồng tình, cho rằng kẻ gây án chỉ có một.

Nhân vật do Bảo Anh thủ diễn khá ganh đua, đối lập với Khánh



Nhân viên quản lý quán café hoảng sợ và bắt đầu nghi ngờ, liên hệ với cảnh sát để trình báo. Anh ta cho rằng có lẽ Long Nhật là Fedora, bởi dáng người giống và hai người đó chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc.

Trong tập 4 "Mê cung", Fedora Long Nhật sẽ xuất hiện rõ hơn, với thân thế có bà mẹ giàu có và sở hữu rất nhiều công ty, nhà hàng. Trong một diễn biến khác, Long Nhật lộ diện và chính là chủ quán café Joker-nơi gã biến thái Fedora từng gây náo loạn khi trêu ghẹo một cô gái. Anh ta mê mệt một cô gái hay tới đó đọc sách, quan sát qua camera hình ảnh của cô gái đến độ "lên cơn mất kiểm soát", sau đó ra tiếp cận cô gái nhưng bất thành. Nhân viên quản lý quán café hoảng sợ và bắt đầu nghi ngờ, liên hệ với cảnh sát để trình báo. Anh ta cho rằng có lẽ Long Nhật là Fedora, bởi dáng người giống và hai người đó chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc.

