Mê đắm đường cong vệ nữ của Kaili Thorne

Em gái Bella Thorne của cô cũng là một diễn viên, ca sĩ trẻ nổi tiếng ở xứ sở cờ hoa. Dù mới 20 tuổi nhưng cô gái trẻ này đã tham gia đóng gần 30 bộ phim lớn nhỏ, nổi nhật nhất phải kể đến phim Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend?, The Duffs, Big Sky…