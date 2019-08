Mẹ Kim Kardashian U70 rạng rỡ hạnh phúc trong vòng tay tình trẻ kém 25 tuổi

Mặc dù hơn người tinh tận 25 tuổi nhưng mẹ cô Kim siêu vòng 3 trông vô cùng tươi trẻ, nhìn không hề có khoảng cách tuổi tác lớn với bạn trai.

Kris Jenner sinh năm 1955 và Corey Gamble sinh năm 1980 đã hẹn hò được 5 năm nay và hiện họ vẫn chứng tỏ tình yêu bền chặt của mình

Bà mẹ 6 con nói chuyện vui vẻ, vừa rạng rỡ trong vòng tay bạn trai

Bà Kris và bồ trẻ cùng gia đình đang du lịch ở Địa Trung Hải nhân dịp sinh nhật cô con gái út tỷ phú Kylie Jenner 22 tuổi. Họ đã ở đây từ tuần trước và du lịch qua nhiều thành phố nổi tiếng từ Italy tới Pháp và Monaco.

Mặc dù nhiều lần tan hợp nhưng đến nay, cặp "chị - em" vẫn bên nhau bất chấp mọi dị nghị. Bà Kris Jenner không ngừng nở nụ cười trên môi bên tình trẻ

Bà Kris Jenner từng là quản lý của các cô con gái xinh đẹp, giúp gia đình kiếm bộn tiền nhờ show truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians".

Kris Jenner từng trải qua hai đời chồng là Rob Kardashian và Caitylyn Jenner. Bà có 6 đứa con cùng mẹ khác cha trong đó 4 con với chồng đầu bao gồm: chị cả Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kim Kardashian (Kim siêu vòng 3) và em trai Rob Kardashian; 2 con với chồng thứ 2 là "Siêu mẫu đắt giá nhất 2018" Kendall Jenner (theo thống kê của tạp chí Forbes) và nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất 2018 Kylie Jenner (theo Forbes).