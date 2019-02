Mê mẩn ngắm body tuyệt mỹ của thiên thần nội y Candice Swanepoel

Candice Swanepoel, cao 1m77, hiện là siêu mẫu đình đám của làng mốt thế giới. Cô cũng là một trong những "con cưng" của hãng nội y danh tiếng Victoria's Secret.

Từ năm 2010, Candice Swanepoel là một trong những gương mặt không thể thiếu trong các chiến dịch quảng cáo cũng như show diễn hàng năm của Victoria's Secret. Bên cạnh đó, nàng mẫu 30 tuổi cũng là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng danh tiếng, xuất hiện dày đặc trên các tạp chí uy tín và rất đắt sô sự kiện.

Candice Swanepoel được coi là biểu tượng sắc đẹp mới của quê hương Nam Phi của cô. Cô cũng là người mẫu gốc Nam Phi thành danh nhất trong làng thời trang thế giới.

Không chỉ vậy, Candice Swanepoel cũng là hot girl trên mạng xã hội Instagram với hơn 13 triệu lươt theo dõi. Mỗi bài đăng của cô thu hút hàng trăm ngàn yêu thích (like) và hàng ngàn bình luận (comment).

Về đời tư, nàng mẫu đình đám hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và 2 con. Đứa con thứ 2 của cô được sinh hồi tháng 6/2018. Sau khi sinh em bé thứ 2, cô đã lấy lại vóc dáng thần tốc để tham gia show diễn nội y được mong chờ nhất hành tinh của Victoria's Secret hồi tháng 11/2018.

Không chỉ thành công với vai trò người mẫu, người đẹp Nam Phi còn cho ra mắt thương hiệu áo tắm Tropic Of C vào đầu năm 2018 và rất được công chúng mến mộ.

Cùng ngắm những sản phẩm áo tắm Tropic Of C mới nhất do chính Candice Swanepoel làm mẫu.

Trân Trân