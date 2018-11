Mel B lần đầu thừa nhận có sex tập thể cùng chỗng cũ

Trong cuốn tự truyện sắp phát hành "Brutally Honest", Mel B - thành viên nhóm Spice Girls đã lần đầu trải lòng về đời sống tình dục phóng túng lúc còn mặn nồng với chồng cũ Stephen Bellafonte.

Nữ ca sĩ thừa nhận, có rất nhiều cuộc truy hoan tập thể giữa cô, chồng cũ và những phụ nữ khác. Thậm chí, Mel B chính là người nghĩ ra ý tưởng này và nhận được sự ủng hộ từ Bellafonte. Tuy nhiên, nhà sản xuất phim 43 tuổi yêu cầu “người thứ 3” phải là phụ nữ vì ghen tuông.

“Tôi thích sex. Tôi thích mạo hiểm trong tình dục... Những ngày đầu rất vui. Chúng tôi đi đến hộp đêm, chọn ra những cô gái mà chúng tôi thấy hấp dẫn. Tôi và chồng có sở thích giống nhau về phụ nữ - cơ thể săn chắc, tính cách tự tin, có một vài hình xăm và mặc đồ gợi cảm. Tôi đặc biệt thích những cô gái tóc vàng”, Mel B kể trong tự truyện.

Mel B và chồng cũ đều có sở thích sex tập thể.

Nữ giám khảo America’s Got Talent nhấn mạnh, từng có mối quan hệ với cả nam và nữ, đồng thời không hề xấu hổ về sở thích và khuynh hướng tình dục.

Đáng tiếc, từ việc hưởng thụ sở thích tình dục khác lạ, nữ ca sĩ bắt đầu cảm thấy bức bối, không thoải mái khi chồng cũ dùng điện thoại ghi lại tất cả các cuộc truy hoan tập thể trên.

Sự việc xảy ra vài tháng sau khi cặp đôi kết hôn. “Tôi thức dậy trong cơn choáng váng. Đêm trước đó, tôi và Stephen đã “vui vẻ” với một phụ nữ khác. Khi tỉnh táo trở lại, tôi nhớ quá trình đó đã được quay lại. Trong tâm tí, tôi có thể thấy chồng mỉm cười với tôi, nhưng nụ cười đó không hề ổn. Tôi cảm thấy mình như thể đang rơi thật chậm xuống hố đen… Hàng ngàn hình ảnh lóe lên trong não tôi, một số cảnh từ đêm truy hoan trước đó, một số cảnh về những cơ thể trần trụi, những tiêu đề giật gân trên báo lá cải và cảnh bố tôi đang khóc", Mel B kể.

Mel B tố, Stephen Bellafonte lợi dụng những lúc cô đang say hoặc “phê” ma túy để quay các clip sex tập thể. Hiện tại, Bellafonte được cho là giữ tổng cộng 64 video.

Theo tự truyện, Bellafonte còn “xúi” cô tìm các đối tác là những ngôi sao nổi tiếng. Một số cô gái đã đồng ý, số khác từ chối.

Bìa tự truyện của Mel B

Dần dà, những hứng thú ban đầu bị thay thế cho nỗi chán chường. Mel B muốn dừng lại, nhưng chồng cũ của cô lại không và mọi thứ trở nên tồi tệ từ đó. Thậm chí, thành viên Spice Girls từng tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân nhuốm màu nhục dục.

“Đó là tối thứ Năm, 11/12/2014. Tôi vừa trở lại phòng sau khi dùng bữa tối với Stephen để nghỉ ngơi cho sự kiện thảm đỏ của The X-Factor (gameshow ca nhạc có Mel B làm giám khảo). Tôi mường tượng, bản thân sẽ mặc một bộ váy đẹp, làm tóc và trang điểm hoàn hảo. Nhưng sự thật là, tôi không hề quan tâm điều gì. Cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn, và tôi muốn giải thoát”, trích tự truyện "Brutally Honest".

Được biết, Mel B uống 200 viên thuốc aspirin trong phòng tắm. May mắn, nữ ca sĩ nhanh chóng ý thức được hành động dại dội, chạy ra khỏi phòng đến bệnh viện điều trị. Đó là lý do, trong đêm chung kết The X-Factor, Mel B xuất hiện đầy thương tích.

Mel B có cả hứng thú tình dục với nam và nữ.

Tháng 3/2017, Mel B đệ đơn ly hôn, kèm theo các cáo buộc chồng bạo hành, ngoại tình, ép cô sex tập thể, rồi tống tiền bằng những video sex. Tuy nhiên đến tháng 11/2017, nữ ca sĩ 44 tuổi đã phải rút đơn kiện trong thỏa thuận riêng với Stephen để 64 cuốn phim sex không bị mang ra tòa.

Sau khi Mel B và chồng cũ chính thức ly hôn, nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn stress sau chấn thương. Cô tự nguyện đi trị liệu tâm lý tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Mỹ, với hy vọng được làm lại từ đầu mọi việc.

Tú Oanh

Theo The Sun, Billboard