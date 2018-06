'Miền cổ tích' 18+: Cái nhìn của nhà quản lý về ảnh nude đã thay đổi

NS Hoàng Thạch Vân - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM cho biết giấy phép triển lãm ảnh Thái Phiên kỳ này do Hội chủ động đứng ra xin. “Hội rất trăn trở khi hội viên của mình mong muốn có triển lãm ảnh mà không được, nên chúng tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm. Và thời điểm này hoàn toàn thuận lợi bởi cái nhìn của các nhà quản lý với ảnh nude đã có sự thay đổi, xã hội cũng bớt khắt khe hơn. Chúng tôi chỉ mất 10 ngày để xin phép, điều này cho thấy sự đánh giá của chúng tôi là hoàn toàn chính xác”.

Bà Lê Tú Lê - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TPHCM cho biết: “Tôi theo dõi chặng đường 10 năm qua của nghệ sỹ Thái Phiên và cũng cảm thấy bức xúc cho anh ấy. Đề tài ảnh khỏa thân cũng như bao đề tài khác, nhưng do có một thời gian chúng ta coi nó là bất bình thường và đã đối xử với nó một cách bất bình thường. Nay cách đối xử đó đã thay đổi và ảnh khỏa thân đã được phép triển lãm, đó là điều mà tôi cũng muốn chia vui với Thái Phiên. Tôi tin đã là cái đẹp thì dù ở thể loại ảnh gì cũng sẽ được xã hội trân trọng ”.

Người vui nhất dĩ nhiên là Thái Phiên, bởi không phải xin giấy phép nhưng vẫn có được triển lãm mình mong muốn. Như có lần trò chuyện với người viết, Thái Phiên luôn mơ ước sẽ có triển lãm của riêng mình bởi dù các tấm ảnh nude của anh đã đến với công chúng nhờ ra sách, nhưng xem ảnh nude trong sách ảnh cũng vẫn không thể nào so sánh với ảnh nude tại triển lãm. “Nó cũng giống như xem phim qua tivi không thể so sánh bằng xem phim ngoài rạp. Ảnh nude tại triển lãm có bố cục, có ánh sáng riêng và những tấm ảnh được in to với khổ rộng cả mét sẽ gây ấn tượng hơn nhiều. Cái đẹp cái lung linh của từng bức ảnh sẽ nổi bật, gây ấn tượng hơn nhiều so với ảnh xem qua sách”- Thái Phiên cho biết.

Lựa chọn 26 tấm ảnh trong số gần 100 bức trong cuốn sách ảnh “Miền cổ tích” để đem ra triển lãm, Thái Phiên vẫn gây nuối tiếc cho người xem bởi... chưa đã mắt. Đã có ý kiến cho rằng ảnh nude Thái Phiên chưa thực sự chạm vào cảm xúc người xem bởi bố cục nhiều tấm còn đơn giản, có tấm còn thiếu chiều sâu và ít tính triết lý. Nhưng Thái Phiên cho rằng đây là triển lãm đầu tiên của anh nên anh mới chỉ chọn lựa một phần rất nhỏ trong gia tài cả chục ngàn tấm ảnh của anh để đưa ra trưng bày. Triển lãm này cũng là lần đầu tiên nên Thái Phiên muốn “đo lường” nhu cầu của khán giả để có thể làm những triển lãm sau tốt hơn.

Thái Phiên cũng khoe trong triển lãm 52 bức ảnh nude sắp tới tại Hà Nội của 10 tác giả, Thái Phiên sẽ có tới 8 bức được chọn để triển lãm. Đó sẽ là những tấm ảnh độc mà tôi sẽ giới thiệu với khán giả tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, Hội đang dự tính sẽ xây dựng môn học về ảnh khỏa thân dành cho các hội viên yêu thích thể loại ảnh này. Ngoài ra hội sẽ mở rộng giao lưu với các hội nhiếp ảnh để các hội viên có cơ hội tiếp xúc với thể loại ảnh khỏa thân nước ngoài cũng như giúp bạn bè quốc tế tìm hiểu ảnh khỏa thân của các nghệ sỹ Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Lý Hoàng Long nhận xét: “Ảnh khỏa thân của Thái Phiên không lộ liễu mà cứ thấp thoáng, ẩn hiện đâu đó những nàng tiên giáng thế với những mỹ cảm trong sáng, thánh thiện”.

“Miền cổ tích” không cấm trẻ em dưới 18 tuổi, tuy nhiên trong những ngày triển lãm số lượng trẻ em đến rất ít. Khách đến triển lãm có cả nhà quản lý và nhiều thiếu nữ.

Trọng Thịnh