Miko Lan Trinh: Số 6 định mệnh, 8 năm kiện tụng 'vùi dập'

Quảng cáo

Thoát viêm đại tràng co thắt sau 7 năm khổ sở

Con số 6 định mệnh

Khi đến với cuộc thi, Lan Trinh đang là sinh viên năm 3 Nhạc viện TPHCM đồng thời là sinh viên năm 4 Đại học Ngoại thương. Cùng với ngoại hình xinh xắn và kinh nghiệm nhiều năm đi hát, làm MC nên khả năng ứng xử, trình diễn sân khấu của Lan Trinh vượt xa so với nhiều thí sinh khác. Vì thế, Lan Trinh được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quán quân Vietnam Idol 2008.

Lan Trinh tại Vietnam Idol 2008

Quả thực Lan Trinh đã trở thành hiện tượng qua nhiều vòng thi bởi khả năng làm chủ sân khấu, biến hoá đa dạng với nhiều vai diễn khác nhau trong từng ca khúc, khi thì là một cô gái thôn quê ngây thơ, khi thì là tiểu thư sang trọng, khi là một thiếu nữ mạnh mẽ... Khả năng biến hoá của Lan Trinh đa dạng tới mức giám khảo Hồ Hoài Anh gọi Lan Trinh là “Tắc kè hoa”. Tuy nhiên, Lan Trinh chỉ dừng bước ở Top 6, gây sự luyến tiếc cho nhiều khán giả. Giải thích vì lý do bị loại, nữ giám khảo Siu Black cho rằng ở Lan Trinh, mọi thứ đều hoàn hảo từ giọng hát cho tới phong cách trình diễn trên sân khấu. Cái còn thiếu có lẽ ở chỗ Lan Trinh chưa có một cá tính riêng, tạo sự đột phá gây sức hút với khán giả.

Năm 2010, Lan Trinh tiếp tục tham gia một cuộc thi danh giá khác: Cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Đây là cuộc thi có chất lượng chuyên môn cao và thường các thí sinh đều là dân Nhạc viện. Tuy nhiên do không muốn có sự trùng lắp với cuộc thi Nhạc nhẹ Sao Mai nên Sao Mai điểm hẹn đã có hướng đi riêng mang dáng dấp của giải trí nhiều hơn. Và đến với cuộc thi, Lan Trinh hoàn toàn có cơ hội đoạt giải bởi cô hội tụ đủ cả thanh lẫn sắc cùng khả năng biến hoá đa dạng của một ca sỹ hiện đại. Tuy nhiên, như là có định mệnh với con số 6, Lan Trinh một lần nữa phải dừng bước ở Top 6 cuộc thi.

Lan Trinh (Thứ 2 từ phải qua) trong nhóm Credo

Giữa 2 cuộc thi lớn, Lan Trinh cũng đã kịp ghi dấu ấn tiếp theo khi trở thành thành viên của nhóm nhạc Credo - Một nhóm nhạc quy tụ những giọng ca là những sinh viên hàng đầu ở Nhạc viện TPHCM với định hướng sẽ khai thác những bản nhạc Opera theo thể loại Pop hay hát nhạc Pop theo phong cách Opera. Trong đó, Lan Trinh giữ vị trí Soprano (Nữ cao). Tuy nhiên do gặp một số khó khăn nên Credo chỉ hoạt động được một thời gian. Nhưng việc được lựa chọn giữa hàng trăm sinh viên Nhạc viện để tham gia nhóm Credo đã cho thấy khả năng của Lan Trinh trong âm nhạc được đánh giá cao như thế nào. Và Lan Trinh vẫn còn rất nhiều cơ hội để khẳng định mình cũng như vươn lên trong sự nghiệp.

Lan Trinh trong một chương trình THTT

Bước lựa chọn sai lầm?

Có lẽ vì nóng lòng tìm một hướng đi trong việc phát triển sự nghiệp đã khiến cho Lan Trinh đã lựa chọn ký hợp đồng độc quyền 5 năm với công ty Anmigo. Theo nội dung hợp đồng, Amigo sẽ cung cấp cho Lan Trinh các dịch vụ và sản phẩm như: Đào tạo trở thành ca sĩ, diễn viên độc quyền, trở thành thành viên của nhóm nhạc 3 nữ độc quyền gồm Ngân Khánh - Phương Trinh - Lan Trinh và xây dựng một "chiến lược tổng thể" cho riêng Lan Trinh với chi phí 35.000 USD.

Nhóm Ngân Khánh- Phương Trinh- Lan Trinh khi mới ra mắt

Tuy nhiên, sau gần 1 năm, 2 bên đã có những bất đồng trong công việc. Phía Amigo cho rằng Miko Lan Trinh có thái độ không hợp tác, từ chối làm việc theo hợp đồng. Nhưng chính Lan Trinh lại cho rằng Công ty Amigo đã không hề làm đúng như cam kết trong hợp đồng, gây nhiều thiệt hại cho cô. Và Lan Trinh đã quyết định thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên phía Amigo không đồng ý.

Sau đó Lan Trinh đã khởi kiện công ty Agimo ra tòa vào tháng 10/2012. Trong phiên xử sơ thẩm trước đây, Miko Lan Trinh đã thắng kiện. Amigo không đồng ý kết quả xét xử nên đã phản tố, yêu cầu Lan Trinh bồi thường 450 triệu đồng do vi phạm hợp đồng.

Hơn 8 năm qua, từ một cô ca sỹ trẻ tràn trề cơ hội vươn lên, Lan Trinh đã mất nhiều cơ hội khi phải đối mặt với những phiên toà, với những lời buộc tội, chỉ trích. Cô cho rằng sở dĩ phiên toà kéo dài, từ sơ thẩm lên phúc thẩm rồi lại quay trở lại sơ thẩm là do Amigo cố tình dây dưa dùng nhiều chiêu trò kéo dài thời gian với mục đích khiến cho cô mệt mỏi, thấm đòn phải buông xuôi như nhiều trường hợp nạn nhân khác. Và Lan Trinh đã mất rất nhiều cơ hội do phải đeo đuổi vụ kiện.

Lan Trinh tại cuộc thi Hoa tỉ sắc đẹp quốc tế tại Đài Loan

Vừa phải đối mặt với những phiên toà, Lan Trinh vừa phải tiếp tục tìm cách vươn lên trên con đường nghệ thuật. Lan Trinh tham gia các chương trình thực tế như Cuộc đua kỳ thú, The Remix, Bản sao hoàn hảo... Cô cũng phát hành được một số album và có những ca khúc được yêu thích như Chiếc ô ngăn đôi, Chạy theo mặt trời, Cảm xúc... và 2 lần lọt vào TOP các ca sỹ trẻ nhất trên Zing Awards... Năm 2018, Lan Trinh tham gia cuộc thi Lady of Brilliancy International 2018 (Hoa tỉ sắc đẹp quốc tế 2018) tại Đài Loan (Trung Quốc) và lọt vào TOP 16 cùng giải thưởng phụ Lady of Talent (Hoa hậu Tài năng xuất sắc nhất)....

Tuy nhiên, đã 12 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, trong làng nhạc Việt thì Lan Trinh vẫn chỉ là một ca sỹ có... tiềm năng. Giải thích về điều này, theo Lan Trinh do tranh chấp từ phiên toà khiến cô gặp nhiều khó khăn, bản hợp đồng ký với Amigo ngày nào vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nhưng càng kéo dài, Lan Trinh càng thấy đủ tự tin để không bao giờ buông xuôi theo số phận.

Lan Trinh

“Họ không thể hình dung được ngược lại 9 năm chỉ làm cho 1 đứa mới lớn nay đã thấy mình đủ mạnh mẽ, tự đứng lên bảo vệ quyền lợi cho mình. Càng kéo dài phiên toà, tôi càng quyết tâm theo đuổi nó tới cùng. Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết và phiên toàn không biết sẽ có kết quả như thế nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức” - Lan Trinh chia sẻ.



Trọng Thịnh

Tổng hợp