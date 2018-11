Minh Tú hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu siêu quốc gia nói tiếng Việt

Minh Tú đứng ở hàng đầu, ngoài cùng bên phải khi chụp ảnh cùng các thí sinh.

Chiều 20/11 (giờ Việt Nam), ban tổ chức Miss Supranational 2018 cùng đương kim hoa hậu Jenny Kim, có buổi gặp gỡ, giao lưu với nhóm thí sinh đầu tiên khi các người đẹp chính thức có mặt tại Ba Lan để bắt đầu hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá. Những hình ảnh về hoạt động này cũng được Missosology cập nhật ngay đến người hâm mộ sắc đẹp toàn thế giới thông qua phần livestream trên fanpage chính thức của họ.Theo người đảm nhận phần livestream từ Missosology, lý do chuyên trang này chọn Minh Tú là một trong những gương mặt để phỏng vấn riêng là vì người đẹp quá nổi tiếng trên cộng đồng fan quốc tế và có rất nhiều theo dõi, ủng hộ, lẫn gọi tên cô hay Việt Nam.Khi được hỏi về lý do tham dự đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia năm nay, huấn luyện viên Asia's Next Top Model 2018 cho hay: "Có hai lý do để tôi có mặt ở cuộc thi. Thứ nhất, đây là một trong những giấc mơ của tôi khi còn nhỏ, và nó cũng là cơ hội giúp tôi có thể gặp gỡ, giao lưu với mọi người vì bản thân không có nhiều cơ hội tham gia các đấu trường hoa hậu quốc tế.Thứ hai, tôi tham gia là vì đất nước tôi. Khi tham gia, tôi muốn vượt qua mọi thử thách, giới hạn của bản thân. Và bạn biết không, cuộc thi hoa hậu khác nhiều so với người mẫu! Tôi phải cố gắng và thay đổi rất nhiều thứ để tham gia cuộc thi lần này".Ở đoạn livestream từ Missosology, Minh Tú cũng ghi điểm khi chủ động để có vị trí đẹp trong lúc chụp ảnh lưu niệm cùng đương kim hoa hậu Jenny Kim và các thí sinh khác.Trong đoạn livestream trên trang cá nhân sau đó ít phút, Minh Tú lại khiến các fan "mát lòng" khi thể hiện hình ảnh đại diện Việt Nam thân thiện, hoà đồng hết cỡ bên cạnh những đối thủ khác. Người đẹp vui vẻ hướng dẫn thí sinh Thuỵ Điển nói tên quốc gia của cô ấy và "xin chào" bằng tiếng Việt Nam, hay dạy đại diện Brazil nói một số từ tiếng Anh đơn giản.Minh Tú nhận xét thí sinh Brazil tuy không thể giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng cô ấy rất dễ thương. Chưa dừng lại ở đó, cô còn ghi điểm khi thân thiết với các người đẹp Nhật Bản, Indonesia, New Zealand, Australia, Ukraine…Về phía đại diện Lào, khi trả lời phỏng vấn với Missosology, cô bộc bạch rằng mình ấn tượng với đại diện Việt Nam. Bởi lẽ, Minh Tú là người đầu tiên cô gặp khi đến đây và hai quốc Việt Nam - Lào vốn tình thân như anh em. Trong khi đó, một số thí sinh khác cho hay họ biết tới Minh Tú từ trước, thông qua sức ảnh hưởng của cô trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram...Hoa hậu Siêu quốc gia lần đầu được tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan với sự tham dự của thí sinh từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, số lượng người đẹp dự thi đã tăng lên gấp đôi, được đánh giá là một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth và Miss Grand International.Đương kim Miss Supranational là người đẹp Jenny Kim (Hàn Quốc). Mùa trước, Á hậu Khánh Phương của Việt Nam lọt top 25 chung cuộc. Thành tích tốt nhất mà dải đất hình chữ S có được ở đấu trường nhan sắc này là ngôi Á hậu 3 do Daniela Nguyễn Thu Mây xác lập vào năm 2011.Hoa hậu Siêu quốc gia lần thứ 10 bắt đầu từ ngày 19/11. Chủ nhân của vương miện danh giá sẽ lộ diện trong đêm chung kết vào tối 7/12.