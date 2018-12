Mối tình dang dở của Trịnh Công Sơn và cô gái Nhật lên phim

Những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ nổi tiếng trong dải đất hình chữ S mà còn lan tỏa ra với cộng đồng thế giới. Tại Nhật Bản, nhiều ca khúc của nhạc sỹ họ Trịnh đã được phát hành và năm 1972, Trịnh Công Sơn đã đoạt giải thưởng Đĩa Vàng (Giải thưởng dành cho các đĩa hát có số lượng phát hành trên 2 triệu đĩa). Năm 1979, hãng đĩa Nippon (Nhật Bản) đã mời ca sỹ Khánh Ly thu băng các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Trong đó ca khúc Ngủ đi con do Khánh Ly thể hiện đã thành hit vào năm đó tại thi trường này. Điều đó cho thấy nhạc Trinh Công Sơn được nhiều người yêu thích tại đất nước mặt trời mọc.

Vào cuối những năm 80, một nữ sinh viên người Nhật đang theo học đại học tại Pari (Pháp) cũng đã đem lòng yêu mến những ca khúc của Trịnh. Đó là cô gái có tên Michiko Yoshii. Từ yêu mến nhạc, Michiko Yoshii đã theo học tiếng Việt để hiểu thêm về cái đẹp, cái hay trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Và Michiko Yoshii đã quyết định làm đề tài cao học nghiên cứu về âm nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Để có tài liệu cho đề tài nghiên cứu, Michiko Yoshii đã nhiều lần gặp gỡ người nhạc sỹ tài ba và dần dần, từ tình yêu với âm nhạc, họ đã chuyển qua yêu người. Âm nhạc đã trở thành cầu nối cho mối tình của họ.

Theo bà Trịnh Vĩnh Trinh (Em gái Trịnh Công Sơn) kể: “Tôi được gặp Michiko trước đó một lần. Đó là một người con gái Nhật mảnh mai, duyên dáng. Chị ôm đàn guitar và hát rất nhiều bài nhạc Trịnh một cách say sưa, đầy tình cảm khiến cho mọi người xúc động. Qua sự cảm nhận và góc nhìn của tôi, tôi nghĩ anh Sơn lúc đó rất xúc động với việc một cô gái nước ngoài lại am hiểu và yêu nhạc anh đến thế. Anh rất ấn tượng khi Michiko thuộc hàng trăm ca khúc của mình. Có lẽ đó là nguyên nhân đưa 2 người đến với nhau”.

Cũng theo Trịnh Vĩnh Trinh thì mối tình của 2 người đã trở lên sâu đậm tới mức họ đã dự kiến tổ chức đám cưới. Khi đó cả nhà họ Trịnh đang ở nước ngoài nhưng cũng rất náo nức bởi biết tin anh trai mình sắp sửa yên bề gia thất. Cả nhà đã dự tính sẽ về Việt Nam, sẽ may đồ cưới, mua nhẫn cưới cho cả cô dâu chú rể. Phía nhà gái, do cha mẹ của Michiko Yoshii đã lớn tuổi không thể qua Việt Nam dự đám cưới, Michiko Yoshii đã nhờ ông bà đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam làm đại diện cho nhà gái. Tất cả công việc chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất, tuy nhiên không biết lý do gì mà vào những giây phút cuối cùng, đám cưới đã bị hủy. “Tôi cũng không rõ là mọi chuyện xảy ra như thế nào, lý do tại sao vì lúc đó tôi đang ở Canada. Nhưng khi nghe tin bên nhà báo sang đám cưới bị hủy, mọi người đều buồn lắm. Nhiều người cũng muối hỏi nhưng bản tính anh Sơn kín đáo, sâu sắc và tế nhị nên chuyện cũng ít được nói ra”- Trịnh Vĩnh Trinh kể.

Cuộc tình ngoài đời của cả hai dở dang trước ngưỡng cửa hôn nhân nhưng âm nhạc mãi luôn là sợi dây gắn kết hai tâm hồn đồng điệu. Tháng 7/1991, tại Paris Michiko Yoshii đã bảo vệ thành công luận án cao học về ảnh hưởng nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn trong xã hội Việt Nam thời chiến tranh. Luận án này được giám khảo của Đại học Paris VII xếp loại tối ưu. Rồi năm 1993, Michiko Yoshii quay trở lại Việt Nam để làm việc. Họ cũng gặp nhau vài lần trước khi Michiko Yoshii kết hôn với một người đàn ông Việt Nam khác. Cũng vì yêu mến Việt Nam mà Michiko Yoshii đã liên hệ với tổ chức Bạn trẻ em đường phố tại Nhật để mở rộng tầm hoạt động tại Việt Nam. Thông qua Michiko Yoshii, nhiều người Nhật đã quyên góp tiền để xây hàng chục cây cầu, hàng trăm trẻ em nghèo được giúp đỡ tiền bạc để đến trường học.

Sau ngày Trịnh Công Sơn mất, Michiko Yoshii vẫn thường về thắp hương cho ông. Còn theo gia đình họ Trịnh thì với một người có bản tính thâm trầm, kín đáo như Trịnh Công Sơn, ông chỉ biết gửi nỗi niềm của mình vào tác phẩm. Trịnh Công Sơn có sáng tác bài hát tặng riêng cho Michiko. Nhưng nhạc phẩm này chưa từng bao giờ được công bố.

Theo Vnexpress, Chuyện tình Trịnh Công Sơn và cô gái Nhật sẽ lên màn ảnh rộng. Tác phẩm đang trong quá trình thực hiện kịch bản. "Chúng tôi hy vọng phim có thể ra rạp vào ngày 1/4/2021 - tức tròn 20 năm ngày mất của anh Sơn, ông Trung Trực - chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (em gái Trịnh Công Sơn) nói.



Ngoài dự án điện ảnh, trong năm 2019, gia đình Trịnh Công Sơn sẽ tổ chức một tuần lễ mang tên ông nhân lần giỗ thứ 18. Ba đêm nhạc Trịnh sẽ diễn ra. Trong đó, đêm ở sân vận động Quân khu 7 diễn ra vào ngày 30/3, với các ca, nhạc sĩ: Bằng Kiều, Quang Dũng, Đức Tuấn, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Trần Mạnh Tuấn... Một chương trình ở đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) sẽ diễn ra vào chiều 1/4.

