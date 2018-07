Mr Bean: Tay chơi nghiện đua xe, U70 có bạn gái đáng tuổi con

Rowan Sebastian Atkinson sinh năm 1955, tại Consett, Co Durham, Anh. Ít ai biết, nam diễn viên kiêm nhà biên kịch hài hước này lại không hề được đào tạo trong trường diễn xuất. Ông theo học Đại học Oxford danh giá của Anh nhưng lại theo ngành kỹ thuật điện.

Sau đó, danh hài quyết tâm vứt bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi đam mê đích thực là nghề diễn hài.

Mr Bean

Ông nổi danh tại Anh từ thập niên 70 với tác phẩm hài Not the Nine O'Clock News, nhưng mãi đến sau này, vai Mr Bean và đặc vụ vụng về Johnny English mới khiến tên tuổi ông phủ sóng toàn thế giới.

Đến nay khi đã ngoài 60, ước lượng khối tài sản của Rowan Atkinson lên tới 130 triệu đô la. Trong đó phần lớn là thu nhập từ các bộ phim dựa trên nhân vật Mr Bean, loạt phim này được chuyển thể thành nhiều bản từ truyền hình đến điện ảnh, hoạt hình và được phát sóng ở 94 nước trên toàn thế giới.

Những năm gần đây, công ty quản lý của ông là Hindmeck vẫn chi trả cho Rowan Atkinson 16 triệu đô la tiền bản quyền dù không có tập phim mới nào về Mr Bean ra mắt. Năm nay, tài từ U70 sẽ cho ra mắt phần mới về điệp viên Johnny English được dự đoán tiếp tục thu về bộn tiền.

Trái ngược với vẻ ngốc nghếch và chậm chạp của nhân vật mình thủ vai, Mr Bean thực ra lại là một con nghiện tốc độ. Ông không chỉ có sở thích sưu tập siêu xe mà còn đích thân lái chúng lao vút trên đường với tốc độ cao.

Rownan Atkinson kể về thú đua xe của mình: "Tôi không phải là một nhà sưu tập. Tôi không thích thói sưu tập trong tủ kính rồi để bao nhiêu chiếc xe tốt dần hư hỏng. Tôi thấy rất thất vọng nếu phải giấu những chiếc xe ấy đi như một món đầu tư trong một căn hầm nào đó".

Chiếc xe nổi tiếng nhất mà Rowan Atkinson từng chưng trước công chúng là chiếc xe đua Mc Laren F1 cổ ông mua từ năm 1997 với giá 640.000 bảng.