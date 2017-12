MV 'Bống bống bang bang' lập kỷ lục mới với 300 triệu lượt xem

TPO - Sau 18 tháng phát hành online, MV “Bống bống bang bang” do Only C sáng tác và nhóm nhạc 365 thể hiện đã đạt mốc 300 triệu lượt xem vào ngày 26/12. Con số này đã đưa MC “Bống bống bang bang” trở thành MV có lượt xem cao nhất Vpop tính đến thời điểm hiện tại.