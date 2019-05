'Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc’ kiện 33 cá nhân gây xôn xao

AllKop dẫn thông báo từ luật sư đại diện cho Han Hyo Joo và công ty quản lý BH Entertainment của cô ngày 10/5 cho biết, phía nữ diễn viên đã đâm đơn kiện 33 cá nhân vì phát tán tin đồn sai lệch về cô và câu lạc bộ Burning Sun.

“Nữ diễn viên Han Hyo Joo chỉ đơn thuần là gương mặt đại diện cho nhãn hiệu mỹ phẩm JM Solution. Cô ấy chưa bao giờ đặt chân vào Burning Sun. Cô ấy cũng không tham dự vào sự kiện đặc biệt nào xảy ra tại câu lạc bộ vào ngày 23/11/2018. Mặc dù vậy, những tin đồn ác ý, sai lệch sự thật, mang tính chất công khai phỉ báng và bội nhọ thân chủ của tôi vẫn lan truyền không kiểm soát trên nhiều trang web, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác.

Thân chủ của chúng tôi, Han Hyo Joo, cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng bởi việc lan truyền nội dung độc hại như vậy. Chúng tôi đã xác định được 33 người dùng mạng (dựa trên số ID) đăng nội dung sai lệch và đã nộp đơn kiện họ thông qua Văn phòng Cảnh sát Yongsan của Seoul”, trích thông báo.

Trước đó, tối 4/5, chương trình The its know (Unanswered Questions) của đài SBS gây chấn động với thông tin, một nữ diễn viên ở độ tuổi 30 sử dụng thuốc lắc ở Burning Sun – câu lạc bộ đêm từng do Seungri quản lý, còn mất kiểm soát đánh người.

Cụ thể, nữ diễn viên này tham dự bữa tiệc do một nhãn hàng mỹ phẩm tài trợ cho Burning Sun với tư cách người mẫu đại diện vào ngày 23/11/2018. Tại đây, nữ diễn viên đánh những người chào cô, đều lớn tuổi hơn cô (40-50 tuổi), bằng lightstick cổ vũ. SBS nhấn mạnh, thời điểm đó mắt nữ diễn viên đỏ ngầu, nghi sử dụng thuốc lắc.

SBS nói thêm, sao nữ này là khách VIP tại Burning Sun. Được biết, hộp đêm này đang bị cấm hoạt động để điều tra cáo buộc bạo lực tình dục, bán chất cấm, hối lộ cảnh sát và tiếp khách là trẻ vị thành niên.

Ngay sau chương trình được phát sóng, các trang mạng tại Hàn Quốc nổ ra cuộc thảo luận sôi nổi về danh tính nữ diễn viên bê bối trên. Qua nhiều liên hệ, không ít người nghi ngờ nhân vật chính trong scandal là Han Hyo Joo và để lại vô số bình luận chỉ trích, miệt thị “mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc”.

Han Hyo Joo (SN 1987) là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Cô được yêu mến qua các tác phẩm như “Điệu valse mùa xuân”, “Người thừa kế sáng giá”, “Dong Yi”, “Nhất Chi Mai”, “W- Hai thế giới”, “Cold Eyes”… Cô đồng thời cũng là một mỹ nhân tự nhiên hàng đầu xứ sở kim chi, với nhiều danh xưng như “ngọc nữ phim cổ trang”, “mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc”…

Tú Oanh

Theo AllKpop