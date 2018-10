Mỹ nhân da màu Daphne Joy khoe dáng gợi cảm đầy khiêu khích

Cô nàng da màu Daphne Joy mang 2 dòng máu Á - Âu nổi tiếng với thể hình nóng bỏng và gợi tình

Daphne Joy khẳng định cơ thể đẹp hoàn toàn tự nhiên do miệt mài tập luyện, chế độ ăn uống khoa học. Bên cạnh đó, cô cũng chăm chỉ tập yoga khoẻ mạnh cũng như giữ dáng

Cô người mẫu sinh năm 1987 nổi lên khi là bạn gái của nam Rapper 50 Cent. Cặp đôi đã chia tay và có một con chung năm nay đã 5 tuổi. Cô cũng được biết đến khi có mối tình chóng vánh với nam ca sĩ da màu Jason Daphne, sinh năm 1989, nổi tiếng phong lưu. Jason Daphne chính là cha đẻ của Color - ca khúc chủ đề của World Cup 2018 tại Nga. Anh đã trình bày ca khúc này tại lễ khai mạc World Cup 2018 (ngày 14.6 tại Nga).

Sau khi đăng những hình ảnh mặc đầm đen cut out ôm sát nóng bỏng, Daphne Joy lại vừa tung ảnh gợi cảm với bộ cánh màu nude khoe ngực đầy cuốn hút

Được biết, hình ảnh này được mỹ nhân da màu chụp ở Santorini (Hy Lạp)

Trước đó, cô thường xuyên khoe ảnh sexy trên trang cá nhân Instagram có 1,2 triệu lượt theo dõi

Daphne Joy cũng được biết đến khi tham gia các bộ phim như Frankenhood, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides...