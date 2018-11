Mỹ nhân lừng danh của làng mốt Eva Herzigová đẹp hút hồn với nội y

Không chỉ thể hình chuẩn siêu mẫu, Eva Herzigová còn khiến người hâm mộ mê đắm bởi gương mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt xanh sâu thẳm. Nhiều người còn nhận xét cô rất giống với "thiên nga nước Úc" Nicole Kidman

Không thể tin được đây là vóc dáng của bà mẹ 3 con

Ngoài làm mẫu, cô còn lấn sân sang điện ảnh và nổi tiếng với vai diễn trong phim "The My Best Friends Wife.