Mỹ nhân ‘siêu vòng một' bị đồn hẹn hò Brad Pitt nóng bỏng 'nghẹt thở'

Mỹ nhân sinh năm 1997 có gương mặt đậm chất điện ảnh và body "phồn thực" khiến cánh mày râu phải chao đảo

Sydney Sweeney chỉ cao 1m61 nhưng thân hình cực nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 căng đầy "nảy lửa"

Mọi shoot hình, tình tin đồn của Brad Pitt luôn phô tối đa lợi thế vòng 1 "khủng" của mình

Hồi đầu năm 2019, truyền thông xôn xao thông tin Brad Pitt đã phải lòng nữ diễn viên trẻ Sydney Sweeney đi hẹn hò. Hai người quen nhau khi cùng làm việc cho tác phẩm sắp ra mắt của đạo diễn Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood".

Theo nguồn tin trên Radar Online, Sweeney là một mỹ nhân tóc vàng nóng bỏng, quyến rũ, nhưng tài năng của cô mới thực sự cuốn hút ngôi sao “By The Sea”. Chồng cũ của Angelina Jolie muốn hợp tác nhiều tác phẩm khác với Sweeney, đồng thời dành dành thời gian bên ngoài trường quay để tìm hiểu nữ đồng nghiệp kém 34.

Mặc dù tin đồn trên đã bị trang Gossip Cop chỉ ra điểm thiếu căn cứ, cũng nhận được sự phủ nhận từ đại diện của Brad, cái tên Sydney Sweeney vẫn trở thành tâm điểm bàn tán.

Sydney Sweeney hiện có 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô hay tương tác với người hâm mộ bằng những hình ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng

Tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng thân hình cân đối và vô cùng quyến rũ của Sydney Sweeney vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ