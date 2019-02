Mỹ nhân ‘siêu vòng một” bị đồn hẹn hò với Brad Pitt là ai?

Mới đây, trang Radar Online dẫn nguồn tin cho biết, Brad Pitt đã phải lòng và mời nữ diễn viên trẻ Sydney Sweeney đi hẹn hò. Hai người quen nhau khi cùng làm việc cho tác phẩm sắp ra mắt của đạo diễn Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood".

Theo nguồn tin, Sweeney là một mỹ nhân tóc vàng nóng bỏng, quyến rũ, nhưng tài năng của cô mới thực sự cuốn hút ngôi sao “By The Sea”. Chồng cũ của Angelina Jolie muốn hợp tác nhiều tác phẩm khác với Sweeney, đồng thời dành dành thời gian bên ngoài trường quay để tìm hiểu nữ đồng nghiệp kém 34.

Nguồn tin nói thêm, Brad Pitt vẫn giữ liên lạc với Sweeney sau khi bộ phim hoàn tất ghi hình vào năm ngoái, nhờ đó mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết.

Sydney Sweeney sắp bước sang tuổi 22. Mỹ nhân tóc vàng sở hữu đôi mắt xanh cuốn hút.

Mặc dù tin đồn trên đã bị trang Gossip Cop chỉ ra điểm thiếu căn cứ, cũng nhận được sự phủ nhận từ đại diện của Brad, cái tên Sydney Sweeney vẫn trở thành tâm điểm bàn tán.

Sydney Sweeney sinh ngày 12/9/1997 tại Spokane, Washington, Mỹ. Cô bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp vào năm 2009 với vai Lisa trong “ZMD: Zombies of Mass Destruction”.

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như Criminal Minds, Heroes, Spiders 3D, Takeo, The Opium Eater, series phim truyền hình tuổi teen “90210”, The Handmaid’s Tale, Sharp Objects, In the Vault… Bộ phim mới nhất mà cô tham gia là "Once Upon a Time in Hollywood", đóng cùng Brad Pitt, dự kiến ra mắt vào tháng 7 tới. Cô từng được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Quốc tế New York.

Ở tuổi 21, Sydney Sweeney "bỏ túi" kha khá vai diễn, nhưng chưa thực sự có vai diễn nào để lại ấn tượng mạnh đối với khán giả. Nữ diễn viên trẻ đang trên con đường chinh phục các đỉnh cao trong sự nghiệp. Lợi thế ban đầu của cô là ngoại hình cuốn hút và tài năng diễn xuất được công nhận.

Sweeney yêu thích diễn xuất từ bé, nhưng bố mẹ cô không ủng hộ giấc mơ này của con gái. Để thuyết phục bố mẹ, vào năm 12 tuổi, nữ diễn viên đã tự làm một bản thuyết trình PowerPoint nếu ra các lý do cô phải trở thành diễn viên, và cô đã thành công.

Đáng chú ý, bố mẹ Sweeney không đồng ý con gái vào showbiz, nhưng gia đình cô lại có truyền thống làm nghệ thuật. Anh trai cô, Trent Sweeney, là một diễn viên, đạo diễn khá có tiếng. Anh được biết qua các tác phẩm “A Thousand Years of Good Pray”, “The Opium Eater” và “Norman”. Sweeney còn là họ hàng của nam diễn viên Robert Vaughn, người đã qua đời vào năm 2016 vì bệnh bạch cầu.

Bên cạnh công việc diễn xuất, người đẹp tóc vàng vẫn duy trì việc học, thay vì bỏ dở như nhiều người nổi tiếng khác. Hiện tại, Sweeney đang học ngành kinh doanh. Cô từng chia sẻ, việc học là ưu tiên hàng đầu.

Về sở thích cá nhân, bạn gái tin đồn của Brad Pitt đam mê thể thao, đặc biệt là các bộ môn ngoài trời như đi bộ đường dài, trượt tuyết… Điều này phần nào lý giải cho hình thể săn chắc, quyến rũ mà cô sở hữu.

Hơn tất cả, Sydney Sweeney nuôi dưỡng một giấc mơ lớn: thắng giải Oscar và có một công ty sản xuất phim riêng.

Sydney cao 1m61. Ngoài gương mặt xinh đẹp, cô sở hữu vòng một "siêu khủng". Thân hình "vạn người mê" của nữ diễn viên 9x. Sydney Sweeney sexy khó cưỡng.

Tú Oanh

Theo Heightline