Mỹ nhân truyền hình Anh khoe vòng 1 căng đầy khi tập thể dục ở công viên

Trong khi người dân khắp thế giới ở nhà cách ly vì đại dịch COVID -19 toàn cầu khi ngôi sao truyền hình quen thuộc ở Anh quốc vẫn ra công viên tập luyện, lại không đeo khẩu trang.

Dưới bài viết trên trang Dailymal, bên cạnh những bình luận khen ngợi vóc dáng nóng bỏng thì cũng không ít ý kiến chỉ trích người đẹp vì bất chấp bệnh dịch vẫn ra đường, lại không có đồ phòng hộ.

Yazmin Oukhellou sinh năm 1994, là gương mặt quen thuộc của nhiều show truyền hình thực tế nổi tiếng ở xứ sở sương mù như như Towie, The Only Way is Essex...

Sở hữu sắc vóc nóng bỏng, Yazmin Oukhellou nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ và ngày càng nổi tiếng. Cô hiện có 540 ngàn người theo dõi trên Instagram cá nhân.

Hiện Yazmin Oukhellou sống cùng gia đình ở Essex. Quý cô độc thân đã chia tay bạn trai James Lock vào năm ngoái sau 2 năm bên nhau.