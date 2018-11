'My sói' nói gì về cái kết Quỳnh búp bê?

Phim đi tới hồi kết, cảm giác của bạn thế nào?

Cuộc chia tay nào cũng để lại mỗi người một cảm giác tiếc nuối khác nhau. Trong suốt quãng thời gian phim phát sóng, tôi và ê kíp nhận được nhiều tình cảm tuyệt vời của khán giả. Chia tay với tôi không dễ dàng. Bồi hồi, tiếc nuối có nhưng phải nhìn thấy rằng bộ phim kết thúc ở tập 28 là đủ cho một cuộc tình đẹp giữa chúng tôi và khán giả. Hy vọng sau đây khán giả có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn vì Quỳnh búp bê có nội dung khá nặng nề. Chúng tôi cũng có thời gian thoát ra khỏi vai diễn, câu chuyện phim để tiếp tục chinh phục những vai diễn mới.

Bạn hẳn nhận được nhiều câu hỏi tò mò của khán giả về cái kết của My sói cũng như phim Quỳnh búp bê?

Tôi nhận nhiều câu hỏi không riêng hỏi về My sói, mà về từng nhân vật trong phim. Chỉ còn nốt tập cuối tối nay, mọi thắc mắc được giải đáp vào tối nay. Mong rằng khán giả kiên nhẫn thêm chút nữa để đón xem tập cuối.

Tôi mong rằng sau tập cuối lên sóng, khán giả nhận thấy cái kết nhân văn. Mỗi người có cảm nhận khác nhau nhưng tôi khẳng định bộ phim có ý nghĩa nhất định về giáo dục kỹ năng sống, sự lựa chọn và định hướng con đường cho các bạn trẻ. Là khán giả thông thái hẳn khán giả dễ dàng cảm nhận điều đó. Nhân vật My là phản diện, ác và xấu từ đầu đến cuối, tuy nhiên nhân vật này cũng đưa ra cho khán giả những bài học nhất định.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC nói rằng đang tính tới khả năng làm phần tiếp theo Quỳnh búp bê, bạn cảm thấy thế nào?

Cái đó nằm trong dự tính của VFC, không biết đến phần 2 chúng tôi còn được tham gia không. Hy vọng nếu có phần tiếp theo chúng tôi sẽ có kịch bản tốt như Quỳnh búp bê hoặc hơn thế.

Khán giả dự đoán cái kết không tốt đẹp dành cho My sói

Thu Quỳnh khá may mắn khi vào vai My sói, ghi được dấu ấn cá nhân trong lòng khán giả với định dạng vai mới. Khán giả khá bất ngờ với dạng vai này. Hình ảnh My sói ăn sâu rồi cũng là áp lực rất lớn. Nhiều người trong ngềh nói với tôi rằng lâu nữa khán giả mới quên được My sói, đón nhận dạng vai khác của tôi. Tôi mong rằng khán giả thông minh, rạch ròi thưởng thức nghệ thuật. Khán giả có thể xem tôi vai phản diện My sói, nhưng cũng có thể lập tức cảm tình với hình tượng vai khác trong các sản phẩm khác.