Nam diễn viên 'Star Trek' qua đời ở tuổi 33

Jon Paul Steuer, diễn viên nổi tiếng của thương hiệu điện ảnh Star Trek, người đầu tiên thủ vai nhân vật Alexander Rozhenko trong loạt The Next Generation, đã qua đời vào ngày 1/1 ở tuổi 33 tại nhà riêng. Nguyên nhân cái chết của nam diễn viên, ca sĩ người Mỹ vẫn chưa được xác định.

Jon Paul sinh ở California (Mỹ) vào năm 1984. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 3 tuổi khi thủ vai Klingon Alexander, con trai của Worf và Đại sứ K'Ehleyr trong một tập phim Star Trek năm 1990.

Năm 1991, Jon tiếp tục con đường điện ảnh của mình với bộ phim Late For Dinner, The Wonder Years và When Love Kills: The Seduction of John Hearn.

Jon Paul đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và theo đuổi con đường ca hát.

Bộ phim Star Trek là cột mốc đem lại sự nổi tiếng cho Jon Paul. Từ nhỏ, anh đã tỏ thái độ trách nhiệm với công việc khi là đứa trẻ duy nhất chịu ngồi im hàng giờ đồng hồ để hóa trang thành nhân vật.

Tuy nhiên, Jon Paul chỉ thật sự trở thành ngôi sao khi đóng vai Quentin Kelly trong series truyền hình Grace Under Fire (1993). Sự nổi tiếng quá sớm khiến Jon Paul sa đà vào nghiện ngập từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên đến năm 12 tuổi anh quyết định từ bỏ thuốc lá.

"Tôi đóng series này bởi vì tôi thích diễn xuất. Bộ phim này mang lại cho tôi rất nhiều sự chú ý và mọi người bắt đầu quan tâm đến tôi. Tuy nhiên, nó lại rơi vào giai đoạn tuổi dậy thì khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn", anh chia sẻ trong một buổi phỏng vấn vào năm 2015.

Sau đó, Jon Paul gần như từ bỏ diễn xuất và bén duyên với âm nhạc. Sau vai diễn cuối cùng của trong bộ phim hài Little Giants (1994), anh thành lập ban nhạc punk rock Kill City Thrillers, biểu diễn với nghệ danh Jonny P Jewels. Trước khi qua đời, nam diễn viên - ca sĩ vẫn sống độc thân, chưa lấy vợ và có con.

Đại diện nhóm nhạc chia sẻ về cái chết của Jon Paul trên mạng xã hội: "Thật sự đau đớn nhưng chúng tôi vẫn phải thông báo về sự ra đi vĩnh viễn của người bạn thân, nam ca sĩ - diễn viên Jon Paul Steuer. Anh ấy luôn mang lại tiếng cười cho chúng tôi. Mong anh hãy yên nghỉ".

Tài khoản Twitter chính thức của Star Trek cũng vinh danh Jon với thông báo rằng: "Hãy yên nghỉ, Jon Paul Steuer, diễn viên đầu tiên đóng vai Alexander trong The Next Generation. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về anh".

Theo Zing